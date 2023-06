Patto Confcommercio-Comune per un rilancio turistico di Ponte Padule e Annigoni i punti di forza

Riqualificazione urbana, sostegno al turismo e al commercio, incremento della sicurezza diffusa sul territorio: sono le principali richieste che Confcommercio Pistoia e Prato ha rivolto al sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, incontrato ieri mattina insieme al vicesindaco Maria Grazia Baldi. Più nel dettaglio, al primo cittadino è stata indicata la necessità di riqualificare la Ruga, per incentivare l’apertura di nuove attività di vicinato e dunque rivitalizzare tutta la zona. Oltre a questo, sono state chieste informazioni circa nuovi progetti per l’arredo urbano, l’illuminazione, gli interventi strutturali, l’asfaltatura e la pulizia delle strade. Quanto al commercio, il primo punto è quello concernente la Tari: in questo senso è stato richiesto se siano previste ulteriori agevolazioni per le attività produttive, specialmente laddove si applichino pratiche di riciclo. Anche relativamente alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico è stato chiesto di acquisire informazioni in ordine a possibili sgravi per le attività. Capitolo turismo: la delegazione di Confcommercio ha evidenziato come sia necessario sfruttare al meglio il Padule di Fucecchio, incentivandone la frequentazione. Anche gli affreschi di Annigoni nella chiesa di San Michele, possiedono un sicuro potenziale attrattivo. Infine, ma non meno rilevante, il nodo sicurezza: l’associazione auspica un incremento della videosorveglianza e della presenza delle forze dell’ordine sul territorio, specialmente nelle ore serali. Per la Ruga, ha detto Tesi, l’intenzione è quella di costituire un bando con meccanismi di sostegno economico per l’apertura di attività commerciali. Per quanto concerne il decoro urbano, invece, è stato rilevato che verranno installate nuove panchine e si provvederà al completamento dell’illuminazione con luci a Led. Accanto a questo, assicura il sindaco, lo spazzamento delle strade garantirà standard di decoro continuativi. Quanto alla Tari, Tesi ha evidenziato come la tariffa sia destinata a subire aumenti, come in tutta la regione, a causa dello smaltimento dei rifiuti che avviene fuori Comune, mentre sulla tassa per il suolo pubblico non sono previsti aumenti. A settembre, inoltre, verrà approvato il regolamento per i dehors. Sul turismo, invece, è in corso una progettazione rilevante: un vero e proprio masterplan per la Valdinievole, destinato a valorizzarne le peculiarità.