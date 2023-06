Patron Gori compie 97 anni, la sua idea per il futuro: "Sulle Terme tanti errori "

Montecatini Terme, 15 giugno 2023 – Ha festeggiato 97 anni, circondato dall’affetto dei parenti e dei numerosi amici che ancora conservano ottimi ricordi della sua conduzione delle Terme, oltre a un profondo affetto per le sue indubbie qualità umane. Nelle sale dell’Hotel Tamerici & Principe di Eugenio Pancioli è stato celebrato un indubbio protagonista della storia cittadina. Il pistoiese Ennio Gori, ingegnere, è stato ai vertici delle Terme per 33 anni, come amministratore delegato prima e, in seguito, come presidente del consiglio di amministrazione. La sua direzione della società, iniziata dopo la fine della lunga gestione privata della nobile famiglia Bonacossa, segnò l’epoca di un forte intervento dello Stato, iniziato con le aziende Eagat ,di cui faceva parte Montecatini, per proseguire con l’Iri. Gori lasciò la guida 1994 e, due anni dopo, insieme all’albergatore Tullio Pancioli, prese la gestione di Levico Terme. Sembrano davvero lontani i giorni in cui l’ingegner Gori gestiva l’ultima grande stagione delle Terme, con collaboratori medici e amministrativi di grande spessore. Ha sperato fino all’ultimo che fosse possibile trovare una soluzione che impedisse lo spezzettamenti della società a cui ha dedicato tanta parte della sua vita, come dichiarò in una recente intervista al nostro giornale.

Ingegner Gori, da quando la società è divenuta proprietà di Regione e Comune, i problemi non hanno fatto altro che acuirsi. Come valuta questa situazione?

"Questa proprietà non si è rivelata adeguata. È mancata al suo compito. Con una somma rilevante, ma non eccessiva, poteva risolvere molti problemi, facendo gli interventi richiesti e facilitando l’arrivo di un gestore capace. È mancata anche una classe dirigente".

Quale strada dovrebbe essere seguita, secondo lei?

"Tempo fa, a Montecatini, partecipai a una riunione dove sarebbe stato elaborato un ordine del giorno importante per il consiglio comunale. La Regione veniva invitata a stipulare un mutuo da 40 milioni con Cassa Depositi e Prestiti. Il Comune lo avrebbe fatto da 20. La durata quarantennale avrebbe inciso in modo relativo sui bilanci pubblici e avrebbe permesso di realizzare i lavori necessari ad attrarre un gestore competente. Poi per motivi a me ignoti l’ordine del giorno non è mai stato presentato in consiglio comunale. Cassa Depositi e Prestiti ha salvato Salsomaggiore. Perché non può aiutare in questo modo anche Montecatini?".

Sotto la sua guida le Terme di Montecatini facevano anche due milioni di pres enze sanitarie l’anno. Certo i tempi sono cambiati, ma come erano possibili risultati del genere?

"Dal punto di vista dei conti, ho potuto contare su collaboratori competenti come Natale Graziani, direttore amministrativo, mentre dal punto di vista scientifico le ricerche sulle acque sono state validate dal Consiglio superiore di Sanità. Importanti accademici come Frugoni, Messini e Berretta Anguissola Dedicarono studi alle Terme. Nel 2008 a un congresso in Brasile ebbi il piacere di ascoltare uno specialista spagnolo che ricordava la scuola di idrologia di Messini a Montecatini".