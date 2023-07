"Passi di storia a Larciano: finanziamenti in arrivo"

L’Istituto storico della Resistenza ha ottenuto un finanziamento per il progetto "Passi di storia. Luoghi di memorie del ‘900" dalla Regione Toscana, nell’ambito di un bando che concedeva contributi a iniziative in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell’antifascismo e della Resistenza. Il gruppo di lavoro ha già avviato la propria attività e ha espresso grande soddisfazione in quanto il progetto è rientrato fra i 10 finanziati (su 47 totali). La prima tappa del progetto è quello di realizzare un portale web dei luoghi della memoria del ‘900, principalmente in provincia di Pistoia ma aperto anche alle zone confinanti. I primi due percorsi saranno dedicati a Silvano Fedi, partigiano pistoiese ucciso dai tedeschi il 29 luglio 1944, e all’eccidio del Padule di Fucecchio, fra le più importanti stragi nazifasciste in Italia con 174 vittime il 23 agosto 1944. Il portale sarà implementabile e nel corso dei prossimi anni ospiterà sia ulteriori percorsi sia singole schedature di luoghi. La seconda fase vedrà installata nei vari luoghi della memoria pannelli con informazioni e QR code, in modo da diventare uno strumento informativo e conoscitivo per cittadini, turisti e studenti. Nell’occasione saranno coinvolti sia i comuni sia le associazioni che hanno garantito la propria partnership. Tra queste ANPI Pistoia; Centro di Ricerca, del Padule di Fucecchio; Associazione Gramsci Montecatini Terme.