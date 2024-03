Passeggiata tra i grandi autori lirici

Il Club Unesco celebra la Festa della donna con un viaggio attraverso i grandi autori dell’opera lirica che hanno trascorso lunghi periodi di cura o hanno soggiornato in città. I compositori di pagine immortali della musica italiana saranno raccontati attraverso una piacevole passeggiata con gli occhi delle protagoniste femminili dei loro capolavori. La passeggiata musicale ideata dal Club Unesco guidato da Beatrice Chelli partirà questo pomeriggio, con il ritrovo previsto alle 15 davanti alla sede del municipio, in viale Verdi. La partecipazione è gratuita. A fare da guida in questo originale percorso culturale ci saranno il giornalista Mauro Lubrani, per tanti anni alla guida della redazione di Montecatini della Nazione e autore di importanti pubblicazioni dedicate ai grandi autori dell’opera lirica, e lo storico Roberto Pinochi, un vero custode della memoria cittadina che, a sua volta, ha curato numerose pubblicazioni sulle vicende di Montecatini attraverso i secoli. Nel corso della passeggiata sarà possibile vedere le case del compositore Ruggero Leoncavallo, in viale IV Novembre e via Giannini. L’autore dei "Pagliacci" visse a lungo in città, dove morì nel 1919. Un altro nome indissolubilmente legato a Montecatini è quello di Giuseppe Verdi, che giunse in città per sottoporsi alle cure termali, su consiglio del luminare Pietro Grocco. L’Hotel Locanda Maggiore l’ha visto soggiornare varie volte, mentre il busto in viale Verdi e la statua davanti al Teatro ricordano la sua grandezza. E anche la facciata storica del Tettuccio è legata al passaggio di Verdi in città. Così come la targa a Montecatini Alto e il Villino Grocco. Un’altra statua in viale Verdi ricorda Giacomo Puccini, che frequento’ l’ex Hotel Appennino a Montecatini Alto con Gioacchino Forzano, celebre drammaturgo e librettista.