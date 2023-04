Pasqua tutti i giorni fino a martedì 11 aprile al Parco di Pinocchio

Fino all’11 aprile al Parco di Pinocchio-Collodi tutti i giorni sarà Pasqua: caccia alle uova con premi per i bambini, la caccia ai tesori del Giardino Garzoni e la caccia al tesoro botanico per famiglie e adulti e poi visite guidate alla scoperta del Giardino storico, del borgo di Collodi e del parco monumentale di Pinocchio. Tutti potranno cimentarsi nel laboratorio di pittura secondo la tecnica del puntinismo e di visitare la Casa delle farfalle. Senza dimenticare i laboratori di Pinocchio per i bambini, quello ludico-formativo multimediale "L’avventura verde di Pinocchio", il laboratorio del fagiolo magico, due giostre d’epoca, percorsi avventura, spettacoli dei burattini e la baby dance.