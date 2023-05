Partito Comunista: "Diamo pieno sostegno a Sabrina Lazzerini"

Il Partito Comunista sezione Valdinievole "esprime il proprio sostegno alla compagna Sabrina Lazzerini candidata sindaco a Pescia. Con l’approssimarsi della scadenza elettorale – scrive – riteniamo opportuno e urgente affermare la nostra vicinanza. Abbiamo analizzato le proposte avanzate in questa campagna elettorale. In una in particolare riconosciamo una comunanza di quelli che sono i valori fondanti del nostro fare politica: è quella di Sabrina Lazzerini, sostenuta dalle liste Pescia a Sinistra e Movimento per Pescia. Proposta che condividiamo, riconoscendo in essa la vera alternativa a un tipo di gestione della cosa pubblica che noi non abbiamo mai condiviso né apprezzato, una proposta quella di Lazzerini lontana dalle logiche di Pd e destra, che rimangono ancora due facce della stessa medaglia. Il Partito Comunista – conclude – invita tutti gli iscritti, i simpatizzanti e gli elettori a offrire il proprio appoggio e il proprio voto a Lazzerini che, ne siamo certi, ha nel suo programma quello che serve per essere la sindaca che rilancerà la città".