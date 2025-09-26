Partiti i lavori al Pertini: spesa da 95mila euro

Sono partiti i lavori di restyling dello stadio "Pertini" di Ponte Buggianese. Le opere in corso, che fanno parte del secondo lotto, hanno un valore di 95mila euro e ben 70mila di questi sono co-finanziati dalla Regione Toscana, grazie ad un contributo straordinario licenziato nell’ottobre del 2024. L’ingegner Sara Monti si occuperà della loro direzione, mentre la ditta aggiudicatrice dell’appalto è ‘E.s.t.i.a. srl’ di Ponte Buggianese. Innanzitutto i lavori in questione sono finalizzati ad ottenere l’agibilità per eventi sportivi per il gioco del calcio, permettendo così all’impianto pontigiano di avere una massima capienza di 720 spettatori. Inoltre porteranno al completamento di alcune opere necessarie per ottenere l’agibilità dell’impianto, e alla ristrutturazione della sala polivalente: in questo modo si consentirà la sua predisposizione funzionale minima, per poi poterla utilizzare anche per un servizio di bar/pizzeria, e per lo spazio di due sedi per le società sportive del territorio, che sono il Ponte Buggianese ed il Ponte 2000. I lavori appena partiti, prevedono inoltre alcuni interventi impiantistici, volti a migliorare l’efficienza, la gestione ed il controllo dei sistemi a servizio degli ambienti, per ottenere così un risparmio energetico.

"Con questo ulteriore intervento- ha commentato il sindaco Nicola Tesi- porteremo l’agibilità del "Pertini" a 720 posti, un numero congruo per gli sportivi del nostro territorio. Eseguiremo anche le predisposizioni per la realizzazione di un punto ristoro all’interno, rendendo lo stadio idoneo per molte manifestazioni sportive. Resta comunque una tappa intermedia perché, dopo l’agibilità, vogliamo realizzare anche il nuovo manto erboso in erba sintetica".

Simone Lo Iacono