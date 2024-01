Partenza dall’Italia per la prima volta

Sarà un Tour de France storico quello di quest’anno. Per la prima volta la corsa francese nata nel 1903 partirà dall’Italia, e storica sarà anche la sua conclusione che non avverrà (per motivi di sicurezza) a Parigi, in quanto il 26 luglio, cinque giorni dopo la conclusione del Tour, nella capitale francese si apriranno i Giochi Olimpici.

Un Tour che nascerà in Toscana, e si metterà in movimento dal parco delle Cascine di Firenze, quindi il centro storico e Piazzale Michelangelo per la sontuosa passerella. Nella prima tappa da Firenze a Rimini, l’omaggio a Gino Bartali che vinse la corsa francese nel 1938 e nel 1948, ed a Gastone Nencini, primo al Parco dei Principi di Parigi nel 1960: due campioni indimenticabili che hanno fatto la storia del ciclismo italiano e internazionale. Poi il pensiero sarà per Marco Pantani (trionfatore in maglia gialla nel 1998 anno in cui vinse anche il Giro d’Italia) nella seconda tappa da Cesenatico a Bologna, quindi il ricordo di Fausto Coppi primo a vincere Giro d’Italia e Tour nello stesso anno, 1949 e 1952, con l’arrivo a Torino e la partenza della quarta tappa da Pinerolo verso la Francia. Sabato 29 giugno 2024, la tappa inaugurale Firenze-Rimini di Km 205 con il passaggio da Ponte a Ema, la località dove nacque e riposa Gino Bartali, quindi Pontassieve, Rufina, Dicomano e San Godenzo prima dell’ingresso in Emilia-Romagna. Il Valico Tre Faggi sarà la prima asperità dell’edizione 2024, ma ci saranno altre difficoltà da superare prima di giungere sul traguardo di Rimini. A 20 chilometri dall’arrivo la salita di San Marino che porterà il dislivello totale della prima frazione a 3800 metri. Sarà un grande spettacolo.

Antonio Mannori