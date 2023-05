"Parla sostenibile", libro di Silvia Moroni

È in libreria "Parla sostenibile", nuovo libro della green influencer Silvia Moroni, pubblicato da Slow Food. Dal cibo alla raccolta differenziata, fino all’abbigliamento, ai viaggi e alla parità di genere, quello che propone l’autrice è un racconto concreto di sostenibilità, che ricollega finalmente i nostri gesti di routine ai grandi numeri del cambiamento climatico, a prima vista così lontani, entro un nuovo linguaggio che possa essere utilizzato e quindi diffuso da tutti. Ai consigli pratici, suddivisi per tematica, Moroni ha allegato una ricca lista di reference da leggere, guardare ma anche da giocare, oltre a un divertente quiz sul nostro impatto ambientale per migliorarlo e a una pagina dedicata ai gesti della giornata sostenibile tutta da personalizzare.

Moroni, nata a Pesciamorta, poi ‘scappata’ a Bologna, Londra e Pollenzo, infine tornata dove era nata, vive come una missione il suo parlare di sostenibilità. Di formazione umanistica, con un master in Cibo e sostenibilità e uno in Sviluppo sostenibile e cambiamento climatico, si propone di aiutare le persone a diventare più sostenibili. Per farlo ha creato un sito internet, (www.parlasostenibile.it), pensato per aiutare il lettore e il visitatore a rendersi consapevole dell’impatto che l’uomo ha sul pianeta che lo ospita, sugli ecosistemi, sulle altre persone.