Pariglie, show al Sesana col premio La Nazione Di scena anche il montato e la corsa delle stelle

di Martina Nerli

Grande festa all’ippodromo Sesana per la storica corsa delle pariglie. Al centro dell’attenzione è la a quinta corsa, quest’anno premio La Nazione è al centro dell’attenzione, le pariglie oltre ad essere un’esclusiva dell’ippodromo montecatinese rappresentano un arte vera e propria. Ormai è rimasta l’unica sfida del genere in Europa e forse in tutto il mondo. Il lavoro nelle scuderie inizia settimane prima alla ricerca della coppia perfetta per carattere, andatura e morfologia. Non è facile trovare la simbiosi perfetta così come non è facile gestirli in pista, inoltre i sulky antichi in legno non forniscono neppure la comodità di quelli moderni superleggeri e aerodinamici che vengono usati nelle corse "normali". Tre coppie al via, alla corda troviamo Nicola Del Rosso con la coppia Chames Dei Greppi - Cluny Dei Greppi, al due Brivido Rich - Costante Jet guidati da Riccardo Pezzatini ed infine Cabras di Casei - Country Gial con Edoardo Baldi. Dei tre guidatori al via soltanto Pezzatini ha già firmato l’albo d’oro. Ormai da qualche anno nel convegno delle pariglie è stata inserita la corsa di trotto montato, una specialità francese che in Italia ha sempre trovato poco riscontro anche se è affascinante vedere l’andatura solita del trotto ma con la sella invece del classico sulky. Piace molto The Best of Glory con un fantino d’esperienza come Michele Colombi in sella potrebbe tornare facilmente al successo. Ovviamente cambiando le condizioni anche le recenti prestazioni sono poco indicative perché qualche cavallo in sella migliora notevolmente mentre altri non si trovano. Dizio Josselyn è un soggetto di qualità e pur non avendo ottenuto molto dopo il periodo di stop primaverile nel contesto potrebbe rimediare un piazzamento, la monta di Monteriso è un valore aggiunto. Dei driver locali troviamo Alessio Vannucci con Caution As e Attenti al Lupo con Leonardo Guidi. Occhio ad Emily Bellei che per l’occasione "ruba" Baccani a babbo Enrico.

E’ dunque un sabato ricco di divertimento dentro e fuori la pista, il programma inizia con la sfida benefica "Stelle al Sesana" dedicata alla onlus "La forza di Nemo" attiva contro la distrofia muscolare e il sostegno ai malati ed alle loro famiglie. La corsa trova al via i politici Edoardo Fanucci e Cesare Ercole, i giornalisti Alberto Foa’ e Federico Mastria della redazione Sport Mediaset, la cantante Petra Magoni ed altri personaggi più o meno famosi. Ulisse Grif con l’abile Paolo Chiari è il favorito netto, Zarina D’Amore e Chianti completano il pronostico di una corsa incertissima. A bordo pista come ogni sera tante attività come il cinema all’aperto e musica dal vivo mentre per i più piccoli oltre ai classici pony, le mountain-bike, la baby dance e i giochi di gruppo.