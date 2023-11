Pari e dispari, le donne e la scienza. Il festival si presenta ai giovani

"Spostate il vostro punto di vista, valutate le situazioni nella totalità delle prospettive possibili: perché solo così si scopre la vera ricchezza delle cose". Parte da qui, da questa riflessione rivolta alla curiosa platea degli studenti e delle studentesse del Liceo Scientifico Amedeo di Savoia l’edizione numero due di Pari e dispari, festival sulla parità di genere declinato quest’anno attorno al tema Donne e scienza. A pronunciarla Marco Boscolo, giornalista scientifico e docente del dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna, il cui compito ieri è stato proprio quello di raccontare ai giovani il mondo del maschile e del femminile (e non solo) nella scienza, tra disparità e falsi miti, minacce dello stereotipo e possibili approcci al cambiamento. Insieme a quello di Boscolo c’è stato spazio anche per gli interventi delle insegnanti Alessandra Sforzi (scienze), e Caterina Marini (storia e filosofia), che hanno consegnato ai ragazzi e alle ragazze testimonianze storiche di discriminazione di genere e razza, parlando rispettivamente dell’affascinante e dolorosa storia dell’entomologa Enrica Calabresi vissuta a cavallo tra l’Ottocento e il Novecento e delle leggi razziali.

Un assaggio della maratona che sarà Insomma, che proseguirà con la ‘cavalcata’ della prossima settimana. Dove? Alla libreria Lo Spazio che si fa salotto anche quest’anno degli appuntamenti raccolti sotto l’insegna Pari e dispari. Le date da segnare in agenda sono quelle del 16, 17, 18 e 19 novembre.

Primo di quattro appuntamenti, il 16 novembre alle 18, è quello dedicato al pregiudizio legato all’età. A discuterne, a partire da una serie di reading, è la brillante giornalista e scrittrice Lidia Ravera, autrice del long seller Porci con le ali che dal 1976, anno di uscita di quel libro, racconta senza sosta la società contemporanea. Ultimo tassello di questo suo affresco è Age Pride. Per liberarci dai pregiudizi sull’età (Einaudi, 2023), "manifesto contro lo stigma che colpisce chi non è più giovane".

Il testimone il giorno successivo, sempre alle 18, passa alla scrittrice Antonella Lattanzi uscita per Einaudi quest’anno con Cose che non si raccontano, romanzo autobiografico che racconta della dolorosa esperienza di ricerca di un figlio tra Procreazione medicalmente assistita, aborti e speranze disattese affrescando insieme quella generazione di donne che scelgono di diventare madri in età più matura. In dialogo con Lattanzi ci sarà il dottor Vito Cela, ginecologo e responsabile della Procreazione medicalmente assistita dell’Azienda ospedaliera universitaria di Pisa, nonché esperto di infertilità di coppia. Doppio appuntamento nella giornata del 18 novembre. Si comincia alle 16.30 con la giornalista, conduttrice televisiva e comunicatrice scientifica al Cern di Ginevra Paola Catapano a tu per tu con il docente pistoiese Ilic Aiardi in una conversazione che toccherà anche i temi affrontati da Catapano nel suo ultimo libro dal titolo Ottantesimo parallelo. Un’avventura tra scienza e ghiacci (Salani, 2023) a proposito della spedizione Polarquest2018 condotta in barca a vela. Alle 18.30 la scena sarà invece del neuroscienziato Giorgio Vallortigara, direttore scientifico del Cimec (Centro Interdipartimentale mente e cervello) dell’Università di Trento. Al festival pistoiese presenterà la sua ultima pubblicazione dal titolo Il pulcino di Kant (Adelphi, 2023) in dialogo con il giornalista Cesare Sartori e con la neurologa Laura Tirelli.

Sogni di terre lontane nella giornata conclusiva del 19 novembre: il fotografo pistoiese Luca Bracali e l’ingegnera e prima donna italiana ad aver guidato una spedizione internazionale in Antartide Chiara Montanari si confronteranno, moderati dalla giornalista e collega de La Nazione Lisa Ciardi. Il format è ideato dall’avvocata e consigliera provinciale di parità Chiara Mazzeo assieme alla giornalista caporedattrice de La Nazione di Firenze Cristina Privitera, in collaborazione con Lo Spazio, il portale Luce! e il sostegno di Chianti Banca. Presenti ieri al lancio anche la consigliera provinciale e sindaca di Larciano Lisa Amidei e Miriam Valentino dell’Ufficio provinciale scolastico.

linda meoni