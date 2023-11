"Parco delle Tamerici agibile per convegno?"

"Il parco delle Tamerici è da considerarsi agibile in vista del convegno che lo stabilimento termale ospiterà venerdì 17 novembre?". È questa la richiesta di chiarimento contenuta nell’interrogazione presentata dal consigliere di minoranza Edoardo Fanucci (Italia Viva) dopo l’incidente avvenuto alle terme La Salute. L’esponente dell’opposizione ha ricevuto "un invito a una bellissima manifestazione che, nelle intenzioni degli organizzatori, richiamerà centinaia di presenze all’interno dello stabilimento Tamerici. Non nego di temere per l’incolumità pubblica di che decidesse di parteciparvi. Sulla vicenda, ho già prodotto una formale interrogazione, a oggi senza risposta, che mi induce a insistere e a chiedere aiuto al prefetto, al comandante provinciale dei vigili del fuoco, nonchè alla Soprintendenza delle belle arti. Soprattutto in relazione al fatto che nessuna conferma formale sull’agibilità della pineta e degli stabilimenti termali aperti al pubblico mi sia stata a oggi offerta".

Fanucci sostiene che, in base a una verifica informale in Comune, "la Soprintendenza abbia chiesto alle Terme di mettere in sicurezza i parchi Torretta e Tamerici. Queste economicamente impossibilitate a procedere, hanno chiesto aiuto ai soci, ed in particolare al Comune. L’amministrazione sembrerebbe aver risposto di essere impossibilitato a procedere, con la conseguenza di un nulla di fatto sulla messa in sicurezza. Piogge e vento spingono ad una maggior tutela e prudenza. Il tutto nel solo interesse della incolumità delle persone che frequentano la nostra città".

Da.B.