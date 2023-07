Parco della Scienza alla Torretta "Recuperare un’idea già sviluppata"

"Il Polo Universitario di Pistoia, sollecitato dall’allora amministrazione comunale e dalle Terme – scrive Italia Nostra Valdinievole – fu chiamato a offrire un’idea progettuale (master plan) per nuove idee a costi contenuti nel segno del benessere e della cultura. Si trattava di incoraggiare un polo di eccellenza del “viver bene”, in grado di coniugare il tradizionale termalismo con il turismo naturalistico e al contempo integrare tempo libero e conoscenza".

"Italia Nostra – prosegue l’associazione – ritiene che l’idea conservi ancora una sua validità, se non altro per un serio confronto con altre idee. L’ipotesi di destinare le Terme Torretta a Parco della Scienza si colloca dentro una tendenza che si dimostra, con esempi documentabili, efficace, non solo sul piano culturale e di diffusione di un’immagine più attraente della Scienza, ma anche sul piano del successo in termini di presenze e visitatori e di conseguenza economico e turistico. L’idea-guida che proponiamo avrebbe anche tratti di originalità, per la felice, naturale, armonia di spazi coperti e aperti e la scelta di privilegiare due degli elementi di eccellenza in cui si colloca: l’acqua e la luce.

"Come mostrano le progettazioni grafiche nel Parco della Scienza della Torretta – entra nello specifico – potrebbero felicemente integrarsi tre diverse aree espositive: il loggiato, in cui collocare le istallazioni a desk, utilizzando le più avanzate tecnologie multimediali per la fruizione interattiva o per il montaggio di esperienze locali. I sentieri del parco in cui dovrebbero trovare posto le installazioni all’aperto, collocate in modo da valorizzare gli spazi e le qualità naturali dell’ambiente. Il labirinto (da sempre simbolo di logica, di geometria, di mistero e di emozioni) vuole sollecitare la curiosità e accrescere il fascino dell’ambiente. È possibile immaginare una tipologia di istallazioni che si animano per l’intervento del visitatore. Le cupole artificiali previste dal progetto grafico, da dedicare a mostre temporanee, eventi speciali, presentazione di proposte di animazione scientifica o di nuovi oggetti o prodotti della creatività scientifica e tecnologica. Si tratta di progettare un ambiente multiplo che sappia attirare l’attenzione di persone di tutte le età offrendo a residenti e turisti modi diversi di coniugare il benessere con la curiosità intellettuale, la gradevolezza dell’ambiente con il piacere di gustare le eccellenze della gastronomia e dei prodotti tipici".

