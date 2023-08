Panteraie, riapertura e polemiche Solite proteste per il rumore Ma presto ci sarà un confronto

Debutto con seguito di polemica per le rinnovate Panteraie. Non una novità. Nel mirino, come sempre, la musica, troppo alta, secondo alcuni, che giungeva dalla discoteca situata sulla collina sopra la città. Tante le telefonate arrivate alle forze dell’ordine. Dai centralini di polizia e carabinieri si è risposto che i permessi erano in regola e che per la questione dei decibel la competenza è di Comune e Asl, non delle forze dell’ordine. Ma stavolta rispetto al passato c’è una novità. Grazie all’intermediazione di Francesco Bentivegna ci sarà un incontro tra la proprietà del locale e coloro che hanno protestato per il volume della musica. "Ho parlato con Alessandro Calugi che si è detto assolutamente disponibile al dialogo e aperto a recepire tutti i consigli che verranno dati".Un confronto che potrebbe mettere d’accordo tutti e chiudere una volta per tutte l’annosa questione di chi invoca tranquillità e silenzio e chi invece guarda con occhio benevolo al divertimento.

Insomma i due partiti di sempre.

Naturalmente come succede oggi, le proteste, oltre che per le telefonate alle forze dell’ordine, si sono riversate sui social. C’era chi ha proposto raccolta di firme e chi di recarsi a protestare in municipio. E come detto c’è invece chi ha applaudito alla riapertura dello storico locale e ha detto di non avere problemi a sopportare l’inevitabile rumore della musica. Poi appunto è arrivata la proposta di un confronto, forse il primo nell’annosa discussione tra pro e contro, che dovrebbe mettere tutti d’accordo.

A dare il via libera è stata la commissione pubblici spettacoli, che ha stabilito in 700 il numero massimo di persone all’estero del locale e in altre 1400 al suo interno (ma per la discoteca al “chiuso” si dovrà attendere ottobre). Il locale aspettava da due anni questa decisione.

Per ora si balla a bordo piscina e quindi questo può aver provocato le proteste di qualcuno. Poi da fine ottobre ci sarà invece l’apertura delle sale interne. E quindi con minori problemi per quanto riguarda il volume.

La proprietà aveva comunque annunciato nella conferenza stampa di presentazione per la riapertura di aver fatto "una schermatura con un sistema di acustica certificata e verificata dalla commissione di pubblico spettacolo". Anche in quella circostanza la proprietà si era detta comunque disponibile ad altre soluzioni per trovare un accordo di "buon vicinato" con tutti.

La riapertura è arrivata dopo un lungo iter. Alcuni lavori in pratica sono stati fatti due volte. Il locale è rimasto chiuso quasi due anni con perdita del lavoro da parte del personale che era in servizio. Adesso per questa riapertura c’è stata l’assunzione di una ventina di persone.