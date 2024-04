Panteraie, caso risolto. La capienza non aumenta. Ha deciso la commissione

La commissione comunale per i pubblici spettacoli trova una soluzione per le richieste di aumento della capacità di contenere clienti presentate dai gestori dell’attività. La vicenda, riguardo al locale Le Panteraia, era stata seguita con una certa trepidazione dai residenti della zona, timorosi che l’affluenza potesse crescere in maniera eccessiva. "No a 2mila persone contemporaneamente – spiega l’amministrazione –. Saranno 1.300 quelle che potranno essere presenti all’interno della parte chiusa e 1.500 il totale massimo raggiungibile (anche se in inverno si sta solo dentro e quindi il numero di 1.300 è quello nei fatti praticabile)". È questo l’esito della commissione pubblico spettacolo che ha rilasciato parere sull’agibilità, dopo mesi di confronto tra le parti. D’estate i numeri che è lecito attendersi saranno ancora più bassi, perché l’area aperta potrà contenere solo 790 persone presenti contemporaneamente.

L’ipotesi di portare la capienza fino a 2mila persone, che tante discussioni aveva scatenato in città, è così tramontata definitivamente. Il Comune ha deciso di intervenire anche per quanto riguarda i problemi che, storicamente, possono nascere per il parcheggio della clientela, soprattutto nelle serate di grande afflusso. Un altro problema che sta particolarmente a cuore a chi vive nella zona. Il sindaco Luca Baroncini "ha poi preteso una zona a traffico limitato che impedisca il transito ai veicoli (escluso ovviamente i residenti) dalle ore 22 fino alle 6 del mattino in tutta l’area compresa tra via delle Panteraie e via Papa Giovanni XXIII, in maniera da risolvere il problema del traffico, della confusione e della viabilità durante le serate di discoteca. I clienti del locale potranno entrare ed uscire solo dall’ingresso lato minigolf e parcheggiare o al parcheggio interno o nell’area antistante lo stabilimento Torretta. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni o se il volume della musica non rispetterà i limiti di legge, la licenza potrà essere rivista o revocata, come previsto dalla legge".

La possibile concessione di un allargamento della capacità del locale fino a 2mila persone era stata oggetto anche di aspri scontri politici in queste ultime settimane. I fratelli Calugi, gestori del locale, avrebbero auspicato una concessione maggiore in termini di accesso per la clientela, ma accettano la decisione della commissione. "Avremmo gradito un maggior numero di ingressi – conferma Marco Calugi - visto che il parere dei vigili del fuoco era di 2.138 presenze. Nonostante ciò comprendiamo il compromesso trovato e le richieste del sindaco volte a garantire una sana convivenza con il vicinato che è a cuore anche a noi".

Daniele Bernardini