Pamela Doretti si aggiudica il concorso fotografico ’Obiettivo acqua’

La fotografa di Ponte Buggianese Pamela Doretti ha vinto il primo premio della quinta edizione del conncorso fotografico nazionale ’Obiettivo acqua’, promosso da ANBI, Coldiretti e Fondazione Univerde. Doretti ha realizzato lo scatto vincitore della categoria colore nell’Oasi Arnovecchio di Empoli. L’immagine dal titolo ’Splash’ è stata selezionata tra oltre 800 opere in concorso. Quella di Doretti ritrae un martin pescatore nel momento immediatamente successivo alla cattura di un piccolo pesce in un laghetto: l’uccelllino riprende il volo con la preda nel becco subito dopo aver toccato lo specchio d’acqua.

"Il mio grande amore per la natura mi ha spinto a concentrarmi sulla fotografia naturalistica e paesaggistica – spiega Pamela Doretti –. Oltre a quella di Arnovecchio amo molto anche l’area del Padule di Fucecchio, due luoghi che danno la misura di quanta e quale ricchezza, in termini di biodiversità, abbiamo a pochi passi senza spesso rendercene conto".

"Non bisogna dare per scontata la disponibilità d’acqua e il concorso serve a ricordare la vitale funzione della risorsa", ricorda Francesco Vincenzi, presidente di ANBI. "Avere tra i vincitori una fotografa toscana – dichiara il presidente di ANBI Toscana e del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno –, con il bellissimo scatto realizzato nell’Oasi di Arnovecchio, è un altro modo per dare risalto ai nostri corsi e specchi d’acqua, ricchi di bellezza e biodiversità, che i Consorzi sono impegnati a tutelare".

"Senza acqua non può esserci né qualità, né quantità in agricoltura; non solo: l’acqua è elemento determinante per la bellezza dei nostri territori", afferma Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. "Il concorso fotografico Obiettivo Acqua ci ricorda la necessità di dare impulso ad azioni concrete per la conservazione e la gestione sostenibile degli ecosistemi", ha detto Alfonso Pecoraro Scanio, presidente di Fondazione UniVerde.