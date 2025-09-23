Palaterme: "Ancora ritardi nei lavori"

"Ritardi cronici e dichiarazioni contraddittorie del Comune". La Lega, attraverso il capogruppo Karim Toncelli e il consigliere comunale Luca Baroncini, ha presentato un’interrogazione urgente sull’andamento dei lavori al PalaTerme. "È da mesi – affermano gli esponenti del Carroccio – che l’assessore Luca Bini e la giunta ripetono che tutto procede nei tempi, che non ci sono ritardi, che il parquet sarebbe stato rimosso, che la copertura sarebbe stata completata entro fine agosto o al massimo entro i primi di settembre. La realtà, sotto gli occhi di tutti, è che i lavori sono fermi o procedono a rilento e le promesse fatte ai cittadini e alle società sportive si sono dimostrate inconsistenti". L’interrogazione presentata richiama le date e i titoli degli articoli di cronaca "in cui l’amministrazione ha fornito versioni sempre diverse della stessa vicenda. Da novembre 2024, con la seconda contestazione alla ditta e l’annuncio di un esposto all’Anac, a febbraio 2025, con la promessa di conclusione ad agosto, fino ai mesi estivi del 2025, quando si è parlato di nessun ritardo e di smontaggio del parquet il 25 agosto, mai avvenuto". Toncelli e Baroncini sottolineano che "le società sportive sono state costrette a iniziare la nuova stagione fuori Montecatini, con danni economici e d’immagine incalcolabili. I cittadini sono delusi e stanchi di annunci che vengono regolarmente smentiti dai fatti. Qual è lo stato reale del cantiere, quali lavorazioni sono state completate, quali penali sono state applicate, a che punto sono le segnalazioni, e soprattutto qual è la data certa della riapertura del Palaterme?"

D.B.