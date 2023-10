Infiltrazioni al PalaTerme, dal tetto ancora acqua sulle tribune

Montecatini Terme, 22 ottobre 2023 – Piove di brutto e, come avviene ormai da vent’anni, arrivano le infiltrazioni d’acqua al PalaTerme. Le bombe d’acqua di queste ultime ore hanno riproposto il problema, rendendo anche un po’ “scivolosi“ gli ultimi allenamenti della Gema Pallacanestro Montecatini in vista della partita casalinga di oggi. La speranza è che la giornata di oggi trascorra senza nubifragi, per non ripetere la fastidiosa situazione durante il match. La situazione rappresenta un problema che per troppo tempo ha creato noie ad atleti e spettatori.

Intanto, lo studio di architettura di Lucca a cui il Comune ha dato incarico di realizzare il progetto esecutivo della ristrutturazione del PalaTerme, dovrebbe completare l’opera entro fine anno. L’intervento, previsto nel piano triennale delle opere, sarà realizzato con una spesa di 2,75 milioni di euro, coperta interamente dai fondi Pnrr, ottenuti anche per altri impianti sportivi a Montecatini, come lo stadio comunale Daniele Mariotti. L’amministrazione ha ricordato più volte e condizioni in cui versa il complesso. "Da lungo tempo – ha spiegato tempo fa il vicesindaco Alessandro Sartoni – il PalaTerme presenta criticità che nello sviluppo della progettazione definitiva-esecutiva dovranno essere analizzate e risolte per garantire un maggiore utilizzo della struttura, l’incremento dell’agibilità, miglioramento del confort climatico, energetico e termico. I lavori riguarderanno le infiltrazioni dalla copertura e la riduzione dello sbalzo termico, il miglioramento del microclima in presenza del numero massimo di spettatori e in concomitanza con la stagione estiva e invernale e l’efficienza della rete di distribuzione idrico-sanitaria anche in caso di massimo affollamento della struttura. A questi aspetti bisogna aggiungere la riduzione dei consumi energetici, la sostituzione e il miglioramento delle attrezzature sportive e di quelle connesse all’attività sportiva (un esempio il tabellone segnapunti), il controllo degli accessi e videosorveglianza".

"Fra gli obiettivi progettuali – aggiunge Sartoni – c’è il superamento delle prescrizioni riportate nel verbale della commissione comunale di vigilanza dei pubblici spettacoli, oltreché l’adeguamento ai vigenti regolamenti e normative antincendio della struttura e della sicurezza degli impianti sportivi nei limiti dei fondi disponibili. Oltre a ospitare le partite di basket delle società locali, il Palaterme è tornato a essere luogo importante per il turismo sportivo accogliendo manifestazioni e per questo motivo è stato messo al centro delle richieste avanzate dal Comune allo Stato, proprio per migliorarne stato e fruibilità e farne venire un volano per l’economia cittadina, superando i problemi che 30 anni di utilizzo, modifiche normative, normale logorio delle strutture e una programmazione degli investimenti che nel passato ha ignorato questo impianto sportivo hanno contribuito a creare e moltiplicare".