Palasport già messo in sicurezza Il basket trova casa in altri impianti Progetto di restauro da ricalcolare

Ripulitura record dei detriti del crollo di domenica del palazzetto del basket. Gli operai in 24 ore infatti hanno sistemato per la messa in sicurezza e contemporaneamente sono state trovate soluzioni i per non interrompere l’attività dei 300 ragazzi degli Shoemakers e delle squadre che, anche se con qualche disagio, potranno continuare a allenarsi.

"Abbiamo trovato le disponibilità in 24 ore – ha detto l’assessore allo sport Libero Roviezzo – e in questo modo i ragazzi potranno ripartire subito a giocare senza troppe interruzioni, grazie agli spazi trovati con la disponibilità dei Comuni di Pescia, Ponte Buggianese e Montecatini, mentre qui a Monsummano si potranno avvalere delle palestre Alifaris, dunque quella adiacente al palazzetto e quella di Cintolese, già in uso anche alla pallavolo".

Intanto l’amministrazione è a lavoro per rivedere quello che doveva essere il progetto per la sistemazione del PalaCardelli, già finanziato con 80mila euro dalla Fondazione Caripit e il cui progetto esecutivo doveva essere depositato proprio in questi giorni. "Stiamo lavorando per rifare i computi metrici – ha detto il sindaco Simona De Caro – per riadeguare il progetto esistente alle nuove esigenze giunte dopo il crollo. Intanto è stato ripulito tutto con grande celerità e nella disgrazia sono felice che si siano salvate, non so come, tutte le ceste contenenti i palloni che erano all’interno dell’impianto. Una delle preoccupazioni delle società sportive era anche quella di rimanere senza gli strumenti per allenarsi ed eravamo già pronti a riacquistarli, quando abbiamo visto la bella sorpresa".

Restano ancora da calcolare le cifre, sicuramente importanti e impegnative per il rifacimento della facciata e l’edeguamento dell’impianto sportivo, così come resta da capire quanto tempo esso rimarrà inagibile dopo il crollo che ha visto spazzare via la vetrata esterna che si affaccia su piazza Pertini insieme agli infissi, che hanno trascinato con sè una parte della copertura del tetto e della facciata superiore dell’edificio stesso.

Arianna Fisicaro