Paese di Bengodi Senza Fili: tre giorni di spettacoli a Collodi "Coinvolta la comunità"

"Sono orgoglioso di collaborare con un gruppo di organizzatori così attivi". Ha esordito con queste parole il sindaco Riccardo Franchi presentando l’ottava edizione di Senza Fili Pinocchio Street Festival, in programma dal 25 al 27 agosto a Collodi. Al suo fianco i due direttori artistici Alessio Michelotti per la parte teatrale e circense e Francesco Baglioni per quella musicale. Con oltre 50 spettacoli di teatro, musica e circo, il festival è uno degli eventi più attesi dell’estate, quest’anno intitolato "Il paese di Bengodi". Negli anni è andato crescendo, attirando migliaia di visitatori.

"L’intera comunità di Collodi – aggiunge Franchi – si è messa a disposizione. La manifestazione deve continuare a crescere". Lo spettatore è elemento centrale di un rito collettivo e catartico, accompagnato in un Bengodi che è un luogo dello spirito in cui gli uomini si riconoscono uguali nei loro differenti limiti e difetti. Domenica 27 al Parco di Pinocchio arriva Gardi Hutter, icona mondiale della clownerie: la sua ‘Giovanna D’Arpo’, caricatura perfetta della donna che sogna di diventare un’epica eroina, vanta 3500 repliche in 35 diversi paesi del mondo. Venerdì, in piazza dei Mosaici, apre il cartellone ‘Made in Terra’, con i personaggi del francese Jean Menigault, Meningue, mimo che mette in scena l’avidità umana nei confronti del potere.

"Il teatro clownesco – ha spiegato Michelotti – si ricollega al Teatro dell’Arte; non poteva mancare un riferimento a Dario Fo, di cui Matthias Martelli interpreta ‘La Fame dello Zanni’, tratto da ‘Mistero Buffo’. Crediamo non ci sia distinzione fra spettacolo popolare e spettacolo colto. Le ‘operine’ nascevano come intermezzo per le opere; lo dimostra ‘La serva padrona’ di Giovanni Battista Pergolesi, che sarà portato in scena in un chiostro del ‘700 da Meningue".

Il Festival torna a interessare Collodi centro: piazza Carlo Collodi sarà la Piazza delle Meraviglie, dedicata ai migliori spettacoli internazionali di circo contemporaneo. La chiusura delle tre serate, alle 23, sarà affidata alla musica: Buonanotte Suonatori prevede i concerti degli armeni Jashgawronsky Bros, dell’Ensemble Terzo Tempo con una serata dedicata a De Andrè, e della Badabimbumband in ‘La Banda Molleggiata’.

Emanuele Cutsodontis