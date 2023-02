Padule, i volontari lasciano il Centro visite

Stop, almeno per ora, al volontariato al Centro Visite e all’’osservatorio faunistico dell’area protetta. Lo scrive l’associazione Amici del Padule all’assessore regionale all’ambiente Monia Monni. Il documento è firmato dal direttivo: Antonella Billi (presidente), Enzo Capuano, Melania Chiti (tesoriere), Patrizia Menici, Susanna Norbedo, Sandra Pergentini, Antonella Stellino. Le ragioni? Il perdurare dello stato di abbandono della riserva naturale regionale del Padule di Fucecchio.

"Ricordiamo che l’attività, regolata da una convenzione che ha garantito dal 2014 ad oggi un servizio pubblico continuativo di apertura, informazione e orientamento dei visitatori. Un servizio che nel panorama delle aree protette della Toscana costituisce un esempio senz’altro virtuoso di coinvolgimento dei cittadini nella gestione di un bene pubblico – si legge –. Questa decisione deriva contestualmente da un quadro generale davvero desolante (che già più volte abbiamo denunciato) e da una specifica contingenza senza precedenti, che rendono questo servizio non più degnamente praticabile". "La contingenza può sembrare banale, perché si tratta semplicemente della sostituzione di una porta (quella dell’osservatorio Faunistico della riserva naturale, che molte volte abbiamo aggiustato a nostre spese, ma che non è più riparabile), tuttavia a causa di questa omissione è a rischio l’intera fruizione pubblica della riserva naturale nel periodo di massimo afflusso dei visitatori – scrive l’associazione a Monni –. Infatti l’osservatorio delle Morette è la sola struttura pubblica di libero accesso che consente una vista panoramica sull’area ad acque libere, dove cioè è possibile osservare gli uccelli acquatici. Data l’impossibilità di accedere all’interno e di beneficiare del servizio volontario da noi fornito con le attrezzature (cannocchiali ad alta definizione), lo spazio disponibile si riduce ad un angusto terrazzino esterno, dove al massimo può stare una persona. Sono più di due mesi che la serratura della porta è bloccata a causa di atti vandalici".

Il solo dato positivo – viene precisato nella lettera – è l’inizio delle attività di manutenzione straordinaria del Centro Visite della Riserva Naturale. "Questa situazione, che investe una delle aree umide più importanti della Toscana, contrasta profondamente con i propositi espressi nei documenti di programmazione e negli atti amministrativi regionali – è lo sfogo degli Amici del Padule –. In essi fra l’altro la necessità di ampliare la superficie protetta del sito è individuata come una priorità, dato che attualmente la riserva naturale ricade su appena il 10% del Padule. Ci permettiamo di osservare pertanto che la credibilità dell’amministrazione, di cui lei fa parte, sulla tematica cruciale della tutela della biodiversità passa anche per il suo impegno concreto nel fermare lo smantellamento di fatto della riserva naturale del Padule di Fucecchio e nel dar corso agli impegni programmatici".

Da qui la richiesta "di dare un segnale concreto e in tempi rapidi nella direzione di una soluzione complessiva, che deve essere quella di affidare la gestione a un soggetto che ha competenze ed esperienza".