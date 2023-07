Padule di Valdinievole, L'Ambientalismo Moderno Non Riesce a Salvare la Natura

"Se domandate a un umile contadino perché ai suoi tempi imperversava nelle campagne la miseria – scrive Carlo Maltagliati, ex consigliere regionale – vi dirà che è impossibile che in luglio ci siano uccelletti che ancora covano in Padule. Chi ha qualche primavera in più si ricorderà come i nostri padulini in quei mesi lavoravano con falce e furlana a togliere sara, sarello e altre erbe che erano il sostentamento per l’inverno delle loro famiglie. Dal Ponte di Salanova, che attraversa il canale del Capannone nelle vicinanze del lago dei Crocialoni fino al Casotto del Biagiotti dalla parte opposta del Padule, era tutto un prato. Non c’erano cannella né alberi, ma questo faceva sì che nel marzo successivo l’ambiente palustre si riempisse di marzaiole o altri uccelli primaverili grazie al verde delle erbe novelle. Come non accade più? La risposta è semplice: il Padule è una foresta di canne, rifugio di cinghiali che di notte vanno a fare danni nei poderi limitrofi. Gli ambientalisti della domenica visitano questo ambiente meravigliati, se capitano nel Golfo quando vi si sono fermati i fenicotteri. Si sono mai chiesti perché questi uccelli fanno la sosta in quel posto? Quel terreno denominato il Golfo di circa 150 ettari è diviso in due parti: una metà è abbandonata e assomiglia a una foresta talmente intrigata che solo i cinghiali vi possono stare; l’altra metà è coltivata a granoturco, che quando sarà raccolto diventerà la primavera successiva area di sosta dei fenicotteri. Cosa hanno studiato queste menti sublimi dell’ambientalismo moderno? A maggio non va levata quella poca acqua che c’è rimasta, perché la proprietà vorrebbe seminarci di nuovo il granoturco (cosa che avviene da 80-90 anni). C’è una causa in corso: se fosse data ragione alle fulgide menti ambientaliste che hanno denunciato il caso e non ci si potesse più coltivare, anche quei 75 ettari subiranno le sorti del terreno confinante e nel giro di 5-6 anni sarà ridotto a rifugio di cinghiali. I fenicotteri c’erano perché c’era chi ripuliva il terreno e ci lasciava l’acqua fino ai primi di maggio. C’era un vecchio detto contadino: affare che non rende si sospende. Se queste sono le idee di quel mondo ambientalista che non vuole che si tagli nulla nel nostro Padule, compresa la cannella, la natura farà il suo corso e al posto delle anatre e dei fenicotteri ci saranno tane per cinghiali".