Otto marzo, un giorno non basta "Demandando a un anniversario si corre il rischio di dimenticare"

8 marzo, festa della donna. Al liceo Lorenzini, da qualche anno, Giorgio Scrofani, docente di storia e filosofia, porta avanti un laboratorio di riflessione sulla questione di genere: "La percezione in questa giornata è, innanzitutto, che venga celebrato e difeso un certo modello di donna, la donna cigender potenzialmente in grado di diventare madre. Di tutte le altre donne non si fa parola, perché non sono funzionali al modello patriarcale. Non è una novità. Mi auguro che nella festa delle donne siano celebrate non solo le donne biologiche ma tutti gli individui che socialmente si presentano come tali"". Occorre dunque valorizzare l’animo femminile di quelle donne che si sentono spesso fuori dal coro. Scrofani e i suoi studenti trasmettono nel podcast "Tutto un altro genere" il proprio no all’omotransofobia. Titolo del podcast: "Tutto un altro genere" Tema: "Questioni di genere: differenza sessuale, identità e marginalizzazione". "Genere, orientamento e identità sessuale - spiega il docente - sebbene ritenuti erroneamente sovrapponibili nel linguaggio comune, indicano aspetti diversi. Il genere riguarda l’identità percepita a prescindere dall’appartenenza biologica a un sesso. Possiede una dimensione psicologica e culturale che infrange il binarismo classico che concepisce solo due opzioni, come nella massima biblica "Maschio e femmina...