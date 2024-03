Otto Marzo. Non solo mimose. Tante iniziative per celebrare la donna

MONTECATINI

8 marzo e pari opportunità, un binomio inscindibile. Il Sindacato nazionale finanzieri Sinafi, in collaborazione con l’associazione Mantenimento diretto (MdM), ha organizzato per stamani al Tuscany Inn un convegno per parlare di bigenitorialità e tutela dei figli e della famiglia. E, soprattutto, di pari opportunità in divisa. La tavola rotonda sarà moderata da Francesco Fabbri, segretario generale Sinani della Toscana. Previste due sessioni di lavori, il convegno sarà trasmesso in diretta Facebook. Le iniziative sul territorio per celebrare la donna sono tante.

"Più di un ramo di mimosa per l’8 marzo". Ecco lo slogan condiviso tra le amministrazioni della Valdinievole (e più in generale della provincia di Pistoia) in vista delle celebrazioni organizzate per ricordare e valorizzare la donna nella giornata a lei dedicata.

"Abbiamo condiviso la convinzione - racconta l’assessore alle Politiche sociali di Montecatini, Federica Rastelli - che la valorizzazione della donna deve essere quotidiana. Non occorre aspettare il 25 novembre, l’8 marzo o un ramo di mimosa". A fronte del disagio comune le amministrazioni hanno deciso di esprimere una voce unica per ribadire che non c’è bisogno di parole in un giorno specifico per ricordare le donne, le donne vittime di femminicidi, di soprusi, di violenze. A Montecatini, in sala consiliare, alle 18, si parlerà di lavoro, opportunità e futuro femminile con gli avvocati Veronica Bordoni e Marcello Burchi. L’associazione "365 giorni al femminile", intanto, ha organizzato per stasera una cena benefica a "La Degna Tana" in Piazza della Sala, 1 a Pistoia. Verrà presentata l’opera dell’artista Giusi Bartolini. I proventi della serata saranno destinati alle attività a favore delle donne in difficoltà seguite dall’associazione.

A Monsummano, alle 16, alla Biblioteca Giusti in Sala Walter lozzelli, presentazione del libro "Sorelle di carta - Donne che si salvano nei libri" di Maria Antonietta Magrini. Insieme all’autrice sarà presente Sabrina Malerbi.

Alle 15, appuntamento del Club Unesco davanti al palazzo comunale di Montecatini Terme in viale Verdi per una passeggiata musicale nei luoghi che hanno ispirato i grandi compositori che hanno frequentato Montecatini Terme visti dagli occhi dei personaggi femminili delle loro opere. La festa della donna, nella città termale, era stata anticipata dall’amministrazione comunale domenica scorsa con un ricco programma che si è sviluppato per l’intera giornata, partendo fin dal primo mattino con l’allestimento delle bancarelle dell’artigianato, antiquariato, collezionismo e vintage che. La manifestazione è stata organizzata dall’associazione culturale Pinocchio 3000 in collaborazione con il Comune e la Misericordia di Montecatini Terme e l’associazione Anna Maria Marino contro le violenze di genere.