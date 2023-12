Otto cipressi piantumati in viale Bustichini

Dopo i crolli causati dal maltempo delle scorse settimane, otto giovani piante di cipresso vengono piantate oggi in viale Bustichini, grazie alla donazione di Rotary e Rotaract Pistoia-Montecatini. I membri del sodalizio hanno deciso di donare ai comuni della Valdinievole questo tipo di alberi.

L’amministrazione, circa un mese fa, ha provveduto a ritirare otto piante dal vivaio Innocenti e Mangoni col quale le due associazioni avevano definito l’accordo. A inizio ottobre, il Comune ha fare togliere i ceppi a oltre 80 formelle, in vista di nuove piantumazioni in varie strade cittadine fra cui viale Bustichini. In seguito agli eventi atmosferici che hanno comportato la caduta di alcuni pini e l’abbattimento preventivo di un cospicuo numero di altri esemplari, il presidente del Rotary Club Pistoia Montecatini Antonio Galassi e per conto dell’amministrazione municipale il vicesindaco Alessandro Sartoni hanno convenuto, diversamente a quanto precedentemente previsto, che la piantumazione di questi giovani cipressi viene effettuata in viale Bustichini, per mantenere la chiara impronta di viale alberato che lo caratterizza.

L’intervento rappresenta l’occasione per continuare il ringiovanimento del patrimonio arboreo cittadino. Secondo il presidente del Rotary Pistoia-Montecatini Galassi, "il sostegno ambientale è parte integrante delle sette aree di intervento del progetto Rotary International (pace, prevenzione e cura delle malattie, acqua e igiene, protezione madri e figli, istruzione, sviluppo economico) ed è quella che sta richiamando una più urgente attenzione anche a seguito del cambiamento climatico. Il club Rotary Pistoia-Montecatini, impegnato a sostenere attività e progetti che promuovono conservazione e protezione del territorio, condivide la scelta dell’amministrazione di un intervento rapido di ripristino del patrimonio arboreo del viale Bustichini colpito dal recente eccezionale maltempo, destinando la donazione di otto cipressi adulti alla piantumazione di viale Bustichini, per un veloce recupero paesaggistico ed ecologico della zona".

Secondo il vicesindaco Sartoni, "la collaborazione col Rotary Club in questi anni è sempre stata proficua e positiva. L’iniziativa, che già prima di questa settimana aveva un significato particolare e ben si inquadrava in coerenza con quanto fatto dalla municipalità nel corso degli anni, assume a questo punto un valore speciale e di buon auspicio per il futuro e di questo dobbiamo ringraziare il presidente Galassi e tutti i rotariani del club che rappresenta".