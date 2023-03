"Ottima cosa le agevolazioni per i negozi"

"Accogliamo con favore le ultime agevolazioni introdotte dall’amministrazione comunale di Montecatini per incentivare la riapertura dei fondi commerciali rimasti sfitti. Ripopolare la città di attività, nelle zone che oggi ne sono sguarnite, significa garantire maggiore benessere e sicurezza all’intera comunità". Così Confcommercio Pistoia e Prato commenta le misure approvate in consiglio comunale, destinate a persuadere i proprietari dei fondi rimasti chiusi e a premiare gli imprenditori che investono in una nuova sede.

"Le riduzioni annunciate – prosegue la nota – riguardando sia la Tari che l’Imu; vanno ad insistere su una platea potenzialmente notevole, incidendo così in termini di rivitalizzazione del tessuto commerciale. Una dinamica che si rivela cruciale sotto molteplici punti di vista. In primis, poiché lo sviluppo competitivo e il benessere passano soprattutto dalla forza delle piccole e medie imprese che lo compongono. Non secondario, c’è poi il tema della sicurezza: i negozi e i pubblici esercizi rappresentano evidentemente il primo dei deterrenti, perché presidiano zone altrimenti destinate a diventare terra di nessuno. Infine, questa operazione di rigenerazione commerciale può consentire di contrastare adeguatamente un altro tema, quello del degrado, che affligge da tempo alcune porzioni della città".

Per Confcommercio si tratta di provvedimenti che si collocano nella direzione più opportuna per recuperare e valorizzare ampie zone di Montecatini: "Evidenziamo spesso – conclude – come il territorio necessiti di progettualità condivise e managerialità all’altezza, ma in questo caso riteniamo doveroso un plauso a un pacchetto di misure che evidenzia come il commercio sia motore insostituibile di ogni centro urbano".