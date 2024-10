Ordine pubblico in centro. La città chiede più sicurezza. Una delegazione dal sindaco

La sicurezza e l’ordine pubblico nella zona del centro preoccupano residenti e titolari di attività. Il sindaco Claudio Del Rosso ha appena ricevuto una delegazione della zona, venuta a segnalare al Comune le difficoltà con cui devono fare i conti giorno e notte. La situazione si è ormai fatta esasperante e i residenti e i titolari di attività commerciali sollecitano soluzioni. "Il confronto è stato molto pacato e costruttivo – spiega Del Rosso – e mi sono fatto carico di andare a sollevare la questione e chiedere risposte nelle opportune sedi istituzionali, sollecitando le azioni più opportune in questa situazione".

Proprio sabato sera, in via Don Minzoni, a poche decine di metri da piazza del Popolo, un uomo è stato vittima di un tentativo di rapina da parte di alcuni giovani, dopo essere stato messo a terra con un pugno in faccia e, quindi, preso a calci. Il provvidenziale intervento di un amico della vittima, per fortuna, ha fatto desistere i malviventi dal gesto, costringendoli a fuggire, ma la situazione non è affatto semplice. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Montecatini. Nelle scorse settimane, gli agenti del commissariato di Montecatini, hanno preso i responsabili di due rapine avvenute in città. Lo ha colpito di sorpresa con un pugno nel viso, poi ha sottratto alla vittima 140 euro che teneva in tasca. Un mese fa, gli uomini della polizia di Stato sono riusciti a individuare e denunciare all’autorità giudiziaria un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per una rapina commessa a tarda ora, nel cuore del centro cittadino, a pochi metri dalla zona della movida, ai danni di un bengalese. Poche settimane prima, nel centro della città è successo un altro fatto simile. Lo hanno fatto cadere a terra, percuotendolo con violenti pugni allo stomaco, prima di portargli via oggetti di valore e soldi.

L’attività del commissariato ha consentito di individuare e denunciare i tre responsabili di un’altra rapina, due dei quali minorenni, e un ragazzo maggiorenne, di una rapina avvenuta durante la notte in via Amendola. Gli indagati sono di origini magrebine, residenti in provincia di Pistoia e quella di Lucca, pluripregiudicati, autori in più occasioni di reati contro il patrimonio e la persona. È chiaro che le forze dell’ordine, in città, siano chiamate sempre più spesso a fare i conti con rapinatori minorenni. Questi ragazzi, di solito residenti in altri comuni, sono attratti dalla presenza di locali e altre attività a Montecatini e non esitano a compiere azioni violente per pochi spiccioli.

Daniele Bernardini