Ordinanza del sindaco: "Oggi scuole chiuse"

Scuole di ogni ordine e grado chiuse, quest’oggi, in città. Il sindaco Luca Baroncini a causa delle condizioni eccezionali di maltempo ha emesso un’ordinanza che prevede la chiusura degli istituti presenti in città, oltre che della punta e dei parchi pubblici, la sospensione del mercato ambulante del giovedì e di quello in sede fissa e l’interdizione della circolazione stradale. Il provvedimento stabilisce che, fino alle 14, a tutela della pubblica incolumità, il divieto di transitare lungo "viale Bustichini, nel tratto compreso tra viale Simoncini e via Bruceto, viale Adua intero tratto, viale Marconi, tra l’intersezione con via della Salute a via Fanciullacci (comune di Pieve a Nievole)". È stabilita inoltre la "chiusura del parco della pineta e degli altri parchi pubblici, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e degli asili pubblici e privati, e la sospensione del mercato settimanale e giornaliero su aree. Durante tutta la giornata odierna sarà valutata la chiusura di tratti stradali sulla base delle esigenze legate al monitoraggio o alla rimozione degli alberi caduti".

Il sindaco Luca Baroncini invita "tutti i cittadini, a partire da ora e fino a diversa indicazione, a limitare al minimo indispensabile gli spostamenti da casa, a non sostare e transitare vicino ad alberi con alto fusto, pali della luce ed ogni altro oggetto la cui altezza è esposta ai rischi di questo forte vento. Già in questi giorni e ore e nei prossimi faremo un ulteriore rigido controllo sul patrimonio arboreo cittadino e in particolare sui pini che porterà a nuove rimozioni di piante, in maniera da ridurre i rischi per il futuro. o sono per toglierne il maggior numero possibile, come già iniziato a fare nei giorni scorsi e le proteste di chi è contrario non mi fermeranno. Non potendo conoscere ancora le evoluzioni di domani mattina, precauzionalmente il mercato settimanale domani non si terrà e per queste stesse ragioni tutte le scuole domani resteranno chiuse".

