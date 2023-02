"Oradaria" di Azzurra Eschini oggi alla galleria Cum Venio Poesia come spazio di libertà

Si svolge oggi alle 17.30 alla galleria Cum Venio di Larciano la presentazione del libro "Oradaria" (Women Plot, 2021) di Azzurra Eschini, raccolta di brevi componimenti poetici (ai limiti dell’haiku) scritti dal 2012 al 2021, dai toni cupi, in cui predominano il senso della distanza dal mondo e l’incomunicabilità con l’altro.

Come suggerisce il titolo dell’antologia, la poesia assume il significato dell’ora d’aria per i detenuti, elevandosi al rango di unico spazio di libertà e autenticità rispetto ad una società, con cui l’autrice sente di non aver più niente a che fare.

Azzurra Eschini, avvocato e mediatore civile e familiare, vive e lavora nella provincia di Pistoia. Ha frequentato il liceo classico Forteguerri di Pistoia per proseguire con gli studi giuridici all’Università di Pisa. Appassionata di musica rock e cultura fantasy, scrive racconti e liriche fin dall’infanzia esclusivamente per passione. Nel 2012 prende parte con alcune liriche al progetto Audiobiro, letture di testi di autori emergenti su musica per chitarra e basso elettrico ispirata ai testi stessi, con gli autori Orfeo Paci e Roberto Cipollini. L’associazione culturale Orizzonti di Lamporecchio pubblica nel 2013 una raccolta di liriche dell’autrice dal titolo "Ero", aggiornata e ristampata nel 2019. Nel 2022 è stato pubblicato il romanzo fantasy, primo di una trilogia, "I corvi di Tassh Raj" (Lupi Editore). La presentazione, con interventi musicali di Marco Giovannetti, è a cura di Luca Rossi di Asteria di Pistoia.

L. F.