Ora nuove speranze per l’Alival Intesa per la reindustrializzazione

La Regione e Nuova Castelli, società controllata dalla multinazionale Lactalis, sono vicine a raggiungere un accordo per firmare un protocollo di intesa per la reindustrializzazione dello stabilimento Alival di Ponte Buggianese, dove, fino a poche settimane fa venivano prodotti mozzarelle e pecorino a pezzi. La struttura potrebbe continuare a essere utilizzata nel settore agroalimentare, senza necessariamente essere controllata da Lactalis, oppure passare a una produzione non alimentare. La decisione annunciata nell’aprile del 2022 di chiudere lo stabilimento e procedere ai licenziamenti, 69, ha imposto la doppia necessità di difendere i posti di lavoro e il futuro industriale del sito produttivo. Il primo obiettivo raggiunto da istituzioni e sindacati è stato l’impegno di sette aziende della Valdinievole, disponibili a valutare l’assunzione dei 29 dipendenti rimasti in carico ad Alival. I lavoratori che hanno firmato la conciliazione in azienda per il licenziamento volontario e sono potuti accedere alle misure economiche previste dall’accordo sindacale. Valerio Fabiani, consigliere per il lavoro e le crisi aziendali di Eugenio Giani ha richiamato "il principio di responsabilità d’impresa: abbiamo chiesto e ottenuto da Lactalis un sostegno per la reindustrializzazione del sito che si appresta ad abbandonare. Nelle prossime settimane definiremo anche quell’accordo". Nello stesso periodo, nell’aprile del 2022, Nuova Castelli ha comunica di aver avviato un piano di riorganizzazione aziendale che prevede la razionalizzazione del numero degli stabilimenti della società Alival. Il piano industriale si rende necessario per garantire la continuità produttiva del gruppo, concentrando gli investimenti sulle strutture economicamente sostenibili e interrompendo le attività produttive di Ponte Buggianese e Reggio Calabria". Nuova Castelli, dopo aver sottolineato l’indifferibilita’ del piano industriale ai sindacati, "si è resa subito disponibile ad avviare un tavolo di confronto al fine di ridurre, per quanto possibile, il conseguente impatto sociale, garantendo una gestione delle conseguenze occupazionali secondo le logiche di responsabilità sociale consolidate nel settore".

