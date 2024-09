Opere in Valdinievole per 36 milioni di euro La Regione Toscana destina 36 milioni di euro, di cui 33 provenienti da fondi Fsc, per migliorare infrastrutture e viabilità nella Valdinievole. Gli interventi riguardano tre progetti chiave presentati dal presidente Giani e dall'assessore Baccelli, mirati a favorire lo sviluppo economico e il benessere dei cittadini.