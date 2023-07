Opere al muro di cinta e progettazione

Dopo che nel corso del mese di luglio sono stati affidati a un’impresa locale i lavori relativi alla gara per il rinforzo provvisionale delle mura di cinta dello stadio comunale "Daniele Mariotti" per una cifra di poco superiore ai 37 mila euro, il Comune ha proceduto all’affidamento della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del più ampio intervento previsto al campo sportivo. Il finanziamento dell’opera è assicurato nell’ambito del bando Rigenerazione urbana, le cui risorse sono successivamente confluite del Pnrr.