Operazione rimandata: si attende una placca per poter fare l’intervento

Pescia (Pistoia), 6 aprile 2023 – “C’è una signora ricoverata all’ospedale di Pescia che, da giorni, sta aspettando di essere sottoposta ad un intervento chirurgico ortopedico, ma il tutto è stato rimandato perché nel nosocomio pesciatino, mancano le apposite placche", lo -afferma Luciana Bartolini, consigliere regionale della Lega, che ha a raccolto la denuncia dei familiari della donna.

"Praticamente - spiega Luciana Bartolini – la donna, ha una frattura scomposta all’omero e spostarla in altra struttura sanitaria non parrebbe consigliabile, oltre al fatto che, ad esempio, a Pistoia non vi è disponibilità, tanto che alcuni pazienti sono stati proprio trasferiti a Pescia. “Una situazione, dunque, molto precaria ed aggiungerei inaccettabile-precisa l’esponente leghista".

"Ma Estar - prosegue il consigliere regionale della Lega – creata specificatamente per gestire gli acquisti in Sanità, cosa ne pensa di questa palese problematica?-sottolinea la rappresentante della Lega. Insomma-conclude Luciana Bartolini-siamo di fronte ad un ennesimo caso di malasanità ed ovviamente chi ci va di mezzo sono i sempre più disorientati ed indignati cittadini".

La rappresentante del Carroccio interviene anche su un altro tema caldo del momento, quello della mancata riapertura del Punto nascita dell’ospedale. "Da tempo ci stiamo interessando dell’annosa questione relativa alla perdurante chiusura del Punto nascite dell’ospedale di Pescia - afferma Luciana Bartolini -ed il fatto che, tuttora, si brancoli nel buio più assoluto è significativo di come la Regione si stia colpevolmente disinteressando della palese problematica. Troppi e reiterati silenzi sulla cosa che ci fanno pensare, infatti, come chi di dovere non intenda, dunque, minimamente dare risposte certe e definitive sull’argomento-prosegue il Consigliere. Gli operatori del nosocomio pesciatino sono da elogiare in blocco per l’impegno profuso, ma, a prescindere dalla predetta lacuna, vi sono altre criticità, pure a livello di pianta organica", precisa l’esponente leghista. "Non è più accettabile - conclude - tornando sulla questione della mancanza del reparto di ginecologia, che le donne della Valdinievole debbano partorire lontano da casa, ovvero a Lucca o Pistoia. Chiediamo, nuovamente, all’assessore Bezzini di essere, quindi, finalmente chiaro sulla delicata tematica".