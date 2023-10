Operaio morì travolto dal muletto. Patteggia il collega che lo investì. A processo altre due persone

Si è conclusa con un patteggiamento e con due rinvii a giudizio per omicidio colposo, l’udienza preliminare che si è svolta ieri mattina in tribunale, a Pistoia, davanti al giudice Luca Gaspari, e dove è stata discussa la richiesta di processo avanzata dalla pubblica accusa per il tragico infortunio avvenuto a Pescia, nella cartiera Panigada, che si trova nella frazione di Lanciole, il 9 febbraio del 2022 e dove perse la vita l’operaio Sandro Maltagliati, di Vellano. Aveva 56 anni. L’uomo sarebbe andato in pensione da lì a pochi mesi. Ma il destino gli ha negato la gioia di potersi finalmente dedicare alle sue passioni e alla sua famiglia. Quella mattina si era recato al lavoro, come faceva da vent’anni. E’ morto nel piazzale dell’azienda, travolto da un muletto.

Una tragedia sul lavoro che vide indagate tre persone per le quali la Procura di Pistoia, al termine delle indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio. Si tratta di Giuseppe Liometti, 63 anni, pesciatino, era collega di Maltagliati, si trovava alla guida del carrello elevatore; di Stefano Panigada, 62 anni, montecatinese, amministratore unico della cartiera, e di Francesco Pascucci, 76 anni, delegato dal 2013 alla sicurezza dell’azienda. L’unico a chiedere e ottenere un patteggiamento, attraverso i propri legali, Giancarlo Mandata e Riccardo Guidi, è stato Liometti, che esce quindi dal processo.

"Il mio assistito – spiega l’avvocato Riccardo Di Bisceglie del foro di Pistoia, che difende Pascucci – non ha chiesto riti alternativi ed è stato rinviato a giudizio". Affronterà il processo anche Panigada, difeso dagli avvocati Fabio Celli e Federico Rosellini. Titolare dell’indagine era il sostituto procuratore Chiara Contesini. La famiglia dell’operaio è già stata risarcita. Il processo inizierà nel mese di marzo 2024.

La comunità pesciatina, e in particolare quella della Svizzera Pesciatina, fu travolta e sconvolta da questa immane tragedia. Maltagliati era un punto di riferimento per il paese: una persona amatissima e apprezzata da tutti per le sue qualità umane, la sua affabilità e l’impegno che metteva per il prossimo. Da ventidue anni Sandro Maltagliati era il presidente del Circolo Arci, istituzione paesana di assoluto riferimento per l’intera popolazione che continua a distanza di tempo a ricordarlo con grande affetto e tanta nostalgia. La sua assenza è pesante.

Sandro Maltagliati, del Circolo non era solo il presidente, ma anche instancabile animatore di mille serate e iniziative. E non disdegnava di mettersi personalmente dietro ai fornelli, dando spesso prova di grande abilità. Il suo impegno nel sociale e nel mondo della cultura era davvero importante.

Giovanna La Porta