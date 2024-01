Open day al liceo Salutati. Il programma

Ultimo appuntamento per valutare se il liceo Coluccio Salutati è la scuola superiore giusta per i ragazzi che quest’anno concludono la scuola media. L’open day conclusivo è in programma sabato 20 gennaio. L’attività sarà divisa in due turni: uno al mattino, dalle 11.30 alle 13.15, l’altro nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30. "L’Open Day - spiega un comunicato del Salutati - è ormai un evento consolidato che permette alle famiglie di prendere consapevolezza, non solo dell’offerta formativa del liceo, articolata in tre indirizzi: scientifico, scientifico-sportivo, economico–sociale. Sarà possibile anche incontrare il personale scolastico che opera, ogni giorno, con i ragazzi. Si tratta di una giornata aperta e un’importante occasione di confronto per futuri allievi e genitori, per ricevere risposta ai mille interrogativi che questo passaggio rappresenta nella vita dei giovanissimi". Il comunicato del liceo Salutati ricorda che "nelle precedenti aperture della scuola (il 16 dicembre e il 13 gennaio), ad accogliere i numerosi visitatori, in due diversi turni, ci sono stati la dirigente Simona Selene Scatizzi, il professor Paolo Baldi, responsabile dell’orientamento in entrata e altri docenti della scuola. La dirigente Scatizzi ha spiegato che la scelta della scuola superiore dovrà essere ben ponderata da giovani e famiglie in maniera che possa rispondere alle personali inclinazioni e interessi dei ragazzi. L’istituto offre un’offerta formativa di ampio respiro e di alta qualità. Gli studenti della scuola impegnati nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), coadiuvati dai docenti, hanno poi accompagnato genitori e aspiranti allievi nei laboratori, nella palestra e nelle aule predisposte per una presentazione dei tre indirizzi".