Una coltre di schiuma bianca sull’Ombrone

La schiuma nell'Ombrone

Pistoia, 27 febbraio 2023 – Una montagna di schiuma bianca con "cime" che in alcuni tratti dell’Ombrone, zona Gello, hanno sfiorato addirittura i due metri di altezza. È stato uno spettacolo agghiacciante quello che si sono trovati dinanzi alcuni passanti che nella serata di sabato hanno allertato il 112. La descrizione della scena ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto, una task force composta da carabinieri forestali, polizia municipale e personale dell’Arpat che inseme hanno potuto constatare come la realtà, purtroppo, superasse addirittura il racconto, surreale, dei testimoni.

Lungo il torrente che attraversa quella che è la prima periferia di Pistoia, gli esperti hanno potuto rilevare infatti una sostanza molto schiumosa ma abbastanza compatta, tanto da formare vere e proprie zattere rimaste a galleggio sull’acqua per svariate ore. I tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, coadiuvati dai carabinieri del Nucleo forestale pistoiese, hanno effettuato dei prelievi per capire la natura del materiale e quindi anche l’eventuale pericolosità.

I campionamenti sono già stati inviati al laboratorio di analisi di Firenze: servirà una settimana per avere l’esito degli esami da cui dipenderà anche la possibilità di risalire alle cause di quello che gli inquirenti ipotizzano essere stato uno sversamento. Ma lo scenario è ancora tutto da definire. Intanto l’abbondante pioggia di ieri ha "ripulito" il torrente riportando la situazione alla normalità.

e.c.