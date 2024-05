Oggi l’ultimo saluto a Samuele Del Ministro

Sotto le navate della Cattedrale, alle 15.30, familiari e amici sono chiamati a porgere l’ultimo saluto a Samuele Del Ministro, il 50enne vigile del fuoco scomparso improvvisamente nella notte fra domenica e lunedì mentre era in servizio al comando di Lingotto, a Torino. Una fine che ha colpito profondamente la città, centinaia i messaggi di cordoglio arrivati ai familiari. Come quello del vescovo, monsignor Fausto Tardelli: "In questo particolare momento di grande dolore per la perdita del caro Samuele – afferma – desidero esprimere il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza, in comunione di preghiera, alla sua famiglia in modo speciale alla moglie Stefania, ai figli Diego e Nora, alle sorelle e tutti gli amici con un particolare pensiero al corpo dei Vigili del Fuoco che ha amato e servito come una seconda famiglia. Affido il caro Samuele alle braccia misericordiose del Signore Gesù Cristo, Crocifisso e Risorto, accompagnato dallo sguardo pieno di amore della Vergine Maria che invoco per lui e tutti i suoi cari".

Emanuele Cutsodontis