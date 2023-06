Oggi l’autopsia per Emy Decesso avvenuto a Firenze dopo primo ricovero a Pescia

Sarà eseguita quest’oggi l’autopsia sul corpo di Emy Lo Iacono, la giovane di 29 anni nata a Cagli nelle Marche, residente a Rovato in provincia di Brescia, ma che di fatto viveva in Valdinievole. Il decesso risale a sabato 24 giugno all’ospedale di Careggi, a Firenze. Su questo caso la procura della Repubblica di Pistoia ha aperto un fascicolo allo scopo di accertare come si sono svolti i fatti e le eventuali responsabilità.

La ragazza si era rivolta al pronto soccorso dell’ospedale Santi Cosma e Damiano di Pescia nella tardissima serata del 18 giugno, accusando una forte cefalea e vomito, probabilmente causati dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Nella struttura pesciatina era stata sottoposta a una lunga serie di accertamenti medici e diagnostici per comprendere l’origine del preoccupante malessere e tenere sotto controllo la sua situazione.

Durante la notte del 19 giugno, vista la serietà del caso, erano stati richiesti anche due teleconsulti con il reparto di Neurochirurgia di Careggi. Alla fine, nel primo mattino del 19 giugno, era stato deciso di procedere al suo trasferimento in ambulanza nello stesso complesso ospedaliero fiorentino.

Nel capoluogo toscano Emy Lo Iacono è stata sottoposta a terapie farmacologiche e ulteriori accertamenti, ma a quanto pare il quadro clinico della donna si è complicato fortemente, purtroppo fino al decesso. Saranno adesso i medici legali a fare chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte della giovane. La triste notizia ha creato forte impressione in Valdinievole.

