Oggi in Fontenova l’ultimo saluto al presidente Antonio Mangiantini

Oggi Monsummano Terme darà il suo ultimo saluto ad Antonio Mangiantini, il presidente dell’Intercomunale Monsummano, morto lo scorso 31 ottobre. La cerimonia funebre si terrà presso la Basilica Santuario di Maria SS della Fontenova alle ore 10. Saranno presenti in tanti. Ci saranno di sicuro le autorità della città termale, pronte a rendere omaggio al presidente che per quasi trent’anni ha guidato con passione e lealtà la squadra amaranto. Non mancheranno di certo gli attuali giocatori e dirigenti dell’Intercomunale, che nella gara giocata ieri col Settimello, ed in quella che giocheranno domenica allo stadio Strulli contro la Larcianese, hanno omaggiato e ricorderanno Mangiantini con un minuto di silenzio e col lutto al braccio. Tutti si stringeranno accanto alla signora Mariolina, la moglie del presidente, e alle sue due figlie, Tiziana e Letizia.

Sulla pagina Facebook dell’Intercomunale Monsummano, che ha comunicato la notizia della morte del suo presidente con un post ricco di affetto e commozione, non sono mancati i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima per un dirigente che hanno caratterizzato la storia calcistica di Monsummano per trent’anni lunguo i quali sono arrivate tante soddisfazioni, l’ultima in ordine di tempo la promozione dello scorso anno dalla Prima categoria alla Promozione. Fra i messaggi social spiccano quelli degli attuali giocatori e dirigenti dell’Intercomunale, come Agnorelli, Citti e Ferrara, o di chi ha giocato o fatto parte della squadra monsummanese tanto tempo fa. C’è anche un messaggio degli Shoemakers, la squadra di basket di Monsummano Terme, e quelli della San Marco Avenza e del Casalguidi, squadre impegnate assieme all’Intercomunale nell’attuale campionato di Promozione.

Simone Lo Iacono