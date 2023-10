Nuovo ponte del Marchi. Un progetto da 2 milioni

Presentato il progetto definitivo di quello che sarà il nuovo ponte del Marchi, chiuso al transito veicolare dall’agosto del 2018 in seguito a cedimenti della parte sottostante la struttura. Da quel periodo i problemi si sono ripercossi con code interminabili su tutte le vie di accesso alla città dei fiori, soprattutto nelle ore di maggiore concentrazione di traffico e nei periodi scolastici. I tempi per la definitiva realizzazione sono di seicento giorni e per la preparazione del cantiere occorreranno alcune settimane, durante le quali saranno montate le impalcature per sorreggere l’esistente orizzontale e preparane un altro utilizzabile per gli operatori. Il nuovo viadotto sarà realizzato in acciaio anticorrosione corten colorato di rosso che riprende i lineamenti di quello esistente e sarà appoggiato su due pilastri, al centro avrà la parte veicolare e ai lati due piste ciclabili e pedonali una ogni senso di marcia, la ditta alla quale è stato assegnato il bando è la Cantieri srl di Afragola in provincia di Napoli.

Il sindaco di Pescia Riccardo Franchi, in compagnia della giunta, con l’ingegnere Enrico Mangoni e l’ architetto Annamaria Maraviglia, ha presentato le assegnazioni delle opere. "Stiamo rispettando i tempi dei nostri programmi – ha detto Franchi –. In appena quattro mesi dal nostro insediamento siamo riusciti a mettere sul piatto due importanti opere, determinanti per l’economia della nostra città: il primo la messa in sicurezza del mercato dei fiori, ora la situazione del ponte del Marchi in modo da far partire l’iter per l’inizio degli interventi. Dopo proclami e annunciate aperture siamo a verificare lo stato dei fatti perché è sotto gli occhi di tutti quello che significa avere il ponte del Marchi chiuso: significa avere da ogni parte code chilometriche. Il ponte è per tutti snodo fondamentale sia per la provinciale Lucchese sia per la Pesciatina. L’obiettivo del suo ripristino ha valore doppio ai fini della viabilità ordinaria".

"Il progetto - ha aggiunto Franchi - ha un costo di un milione e mezzo di euro precedentemente stanziato dalla vecchia amministrazione e proveniente dal piano Pnrr, però per arrivare al completamento delle opere, al poter vedere passare la prima macchina, mancano ancora 450 mila euro: questo è emerso dalla verifica del progetto approvato. Il nostro obbiettivo è mettere in moto le procedure per arrivare a trovare la cifra necessaria per poter assegnare gli interventi, quindi sposteremo altre risorse per questa priorità che altrimenti resterebbe solo uno scheletro che non sarebbe fruibile, invece possiamo dire che tutto ha inizio e che il ponte verrà rifatto completamente".

Stefano Incerpi