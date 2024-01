Nuovo furto in centro. Spaccata nella boutique. Via borse e accessori

Hanno scagliato un grosso oggetto, forse un sasso, contro la vetrina dell’espositore installato all’inizio della viale Verdi, che conteneva borse e accessori di alta moda. Poi lo hanno svuotato, incuranti dei vetri rotti, come dimostrano le tracce ematiche, dovute a vari graffi e tagli, riscontrate più tardi. Sì è svolto in pochi minuti, durante la notte tra giovedì e venerdì, l’ultimo assalto avvenuto ai danni del negozio ’Angela Moda’, nel piazzale del Gambrinus, nel cuore del centro commerciale e turistico di Montecatini. Nessuno sembra essersi accorto del colpo, avvenuto in pochi minuti. Ieri mattina, Roberto Traversi, titolare della boutique, e i suoi collaboratori hanno trovato la bruttissima sorpresa al loro arrivo. Dopo lo spavento iniziale, hanno subito chiamato il numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato di Montecatini: gli operatori della polizia scientifica hanno effettuato una serie di rilievi per trovare eventuali tracce degli autori del furto. In base a un primo inventario del titolare, la refurtiva, borse di Armani e Valentino, ammonta a circa 2mila euro. La refurtiva avrebbe potuto ammontare a un maggior valore, se i ladri, forse disturbati da qualcosa, non se ne fossero andati alla svelta, lasciando cadere alcun Il fenomeno dei furti ai danni di attività commerciali e di privati è tornato al centro del dibattito cittadino.

Nelle settimane scorse, ha fatto una certa impressione il caso del ladro che, a distanza ravvicinata, è tornato a colpire quattro volte un negozio all’interno delle Terme Tettuccio. Gli agenti del commissariato sono riusciti a individuare il ladro, ancora in possesso di una parte della refurtiva, e a denunciarlo all’autorità giudiziaria. Pochi giorni fa, due ladruncoli poco capaci hanno tentato di rubare in una profumeria del centro, spruzzando in aria gas al peperoncino. La loro inettitudine li ha obbligati a fuggire a gambe levate, restando con un pugno di mosche. I ladri avrebbero visitato, questa volta con successo, anche un’altra profumeria del centro.

Il sindaco Luca Baroncini è amareggiato per gli ultimi fatti avvenuti. "Non solo Montecatini - sottolinea - ma l’Italia tutta ha la necessità di intervenire sulle materie sicurezza e giustizia. Le forze di polizia fanno un lavoro straordinario, dunque non è nella repressione che si ha un punto debole. Il problema è nella prevenzione. E servono norme più severe e certezza della pena. Anche perché quasi sempre i delinquenti vengono individuati subito. Servono più assunzioni nelle forze dell’ordine e quindi più personale e più mezzi nelle città. Il governo si è già attivato in queste direzioni e sarà mia premura incoraggiare perché si prosegua e si faccia ancora di più. Negare il problema è sbagliato, dare la colpa a qualcuno che non sia il delinquente anche, chiedere al sindaco di intervenire è sacrosanto, chiedere rinforzi di personale attivo è utile, pretendere di più dalle forze dell’ordine non è invece giusto, chiedere allo Stato normative adatte alla realtà contemporanea è la vera esigenza".

