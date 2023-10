Nuova vita alla tela di Maria Biseo grazie agli Angeli del bello

Stavolta è probabilmente quella buona. La famosa tela della grande e talentuosa pittrice Maria Biseo, arrotolata e abbandonata da anni alle Terme Tettuccio a un destino infausto e inglorioso, verrà sistemata e valorizzata dagli “Angeli del bello“. L’associazione Onlus, quando promette, mantiene. E ieri mattina, alla presenza della restauratrice Laura Caselli, il progetto è stato presentato ufficialmente alle Terme Tettuccio. È qui che gli Angeli hanno la propria sede, con un delizioso negozio di oggetti preziosi da acquistare a buon prezzo e con il benefico scopo di raccogliere fondi per il bene della città. Sì, perché gli “Angeli del bello“ di Montecatini si occupano proprio di interventi di recupero e pulizia dei monumenti montecatinesi, a partire dagli stabilimenti termali, senza scopo di lucro. "Abbiamo contattato Caselli - ha detto la presidente degli Angeli del Bello Cinzia Silvestri - perché in passato se ne era già occupata. Contribuiranno all’ambizioso progetto anche il Rotary Club di Montecatini e il club Soroptimist". Quest’ultimo, oggi pomeriggio, organizza una tombolata benefica in una bellissima villa privata, in via Pietre Cavate 1. Parte del ricavato sarà devoluta proprio al progetto di restauro della tela.

"Il liquidatore delle terme - dice ancora Silvestri - si è dimostrato collaborativo e ha immediatamente concesso l’autorizzazione. Dovremo adesso individuare una zona all’interno dello stabilimento per poter attivare l’opera di restauro. Ci piacerebbe aprire le porte agli studenti e ai visitatori per osservare le varie fasi dell’operazione. Inoltre, presto, intendiamo acquistare un pianoforte che cederemo in comodato gratuito al Caffé storico Tettuccio, da far suonare agli studenti del conservatorio o di licei musicali". L’assessore Federica Rastelli ha portato il saluto dell’amministrazione. La restauratrice ha parlato della tela e dell’intervento. Poi si è svolta la cerimonia delle pergamene di socio ad honorem conferite a Valérie Mallinjod, francese di Nizza, agli albergatori Antonio Mariotti e Dante Simoncini, al dottor Roberto Doretti e all’avvocato Alessandro Maria Aiello.

Giovanna La Porta