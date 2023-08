Nuova foce per il Pescia di Collodi Adesso entra "a gomito" in Padule Allo studio almeno due ipotesi

La foce del torente Pescia di Collodi potrebbe essere modificata. Se n’è parlato a margine dell’incontro che c’è stato ieri mattina per la presentazione del progetto per la "cattura" dei rifiuti di plastica in Padule. Da sempre la foce a gomito del Pescia di Collodi presenta non pochi problemi quando s’immette nel canale del Capannone. La curva stretta fa sì che molti detriti si depositano costringendo il Consorzio Basso Valdarno a frequenti spese per la rimozione di quanto si deposita. Da qui l’optesi, per ora solo un’idea, di modificare la foce rendendola più dritta. In questo modo il problema dei detriti verrebbe quasi completamente risolto.

Intanto iIl Consorzio di Bonifica ha reso noto quanto fatto negli ultimi tempi all’interno del cratere palustre grazie al finanziamento regionale del progetto di "Misure ed interventi per la salvaguardia e tutela del Padule di Fucecchio", oltre a portare annualmente interventi di manutenzione di propria competenza.

"Un esempio tra tutti - spiegano al Consorzio Basso Valdarno – è la ricavatura del Fosso Nievolina dell’estate 2022 e quella del Fosso Canaletto da effettuarsi nell’anno in corso sempre nel rispetto delle tempistiche dettate dai regolamenti vigenti. Ecco il riepilogo dei lavori che verranno effettuati quest’anno in Padule dal Consorzio 4 Basso Valdarno. In Riserva delle Morette ci sono gli interventi effettuati in convenzione con la Regione Toscana (30mila euro) che prevedono lo sfalcio delle arginature perimetrali, la riparazione delle arginature ammalorate, il taglio dei chiari interni, la risagomatura degli schiari interni, piccole opere di sistemazione dell’osservatorio. Sul canale del Canaletto, come già detto, si prevede lo scavo completo (in appalto) dal Casin del Lillo al fosso Terminale (80mila euro). Sul Canale del Capannone (per 40mila euro) ci sarà lo scavo dalla Dogana al Ponte di Salanova (in gestione diretta) e dal Ponte di Salanova a valle (in appalto).Le spese di manutenzione ordinaria per l’anno 2023 ammontano a 146mila euro e comprendono la Riserva Righetti, con lo sfalcio delle arginature perimetrali e il ripristino delle parti ammalorate, lo sfalcio dell’Area del Coccio, lo scavo del fosso Morto (a partire dallo sbocco e dato in appalto). Inoltre, è a cura del Consorzio lo sfalcio della vegetazione (in appalto) di: canale del Capannone, controfosso Canale del Capannone, fosso della Traversa, fosso del Canaletto, fossa del Prete, canale del Terzo, fosso della Nievolina, fosso di Collegamento Capannone con la Pescia di Pescia, fosso del Capitolo, fosso del Pratogrande, fosso della Croce, Argine strada, fosso del Ministro, fosso di Chiusi, fosso Castelletto, fosso Terminale, argini perimetrali della riserva naturale Righetti e area dell’invaso del Coccio".