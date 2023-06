Novità ex cinema Adriano Al via i lavori tanto attesi "Riqualificazione totale"

I lavori sono partiti ieri mattina. Durerà circa due mesi l’intervento per il progetto per la messa in sicurezza definitiva dell’ex Cinema Adriano, da troppo tempo uno dei simboli del degrado di Montecatini. La proprietà, prima di tutti, intende rimuovere i detriti nell’edificio. Quindi verrà rifatta completamente la copertura del tetto, per concludere con il rafforzamento delle mura. Al termine di questi lavori, sembra ormai certa la presentazione di un progetto di ristrutturazione completa, realizzato dall’architetto Oreste Ruggiero, che potrebbe dare nuova vita all’edificio. Il sindaco Luca Baroncini è molto soddisfatto per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza completa dell’edificio. "Come sindaco – sottolinea – in questi mesi ho cercato con tutte le mie forze di far proseguire il percorso di risanamento dell’immobile che da troppo tempo versa in condizioni fatiscenti. Nei mesi precedenti, abbiamo intimato alla proprietà una messa in sicurezza parziale, con la totale demolizione della tettoia che affacciava su via San Martino e la completa rimozione del timpano su via Scannavini. Come amministrazione, avevamo promesso un’attenzione particolare alla totale messa in sicurezza e riqualificazione dell’immobile: da ieri sono partiti i lavori di ripulitura interna dell’edificio, a cui seguirà la demolizione del tetto pericolante in legno, che affaccia sul palcoscenico. I lavori avranno una durata di circa due mesi. Come sindaco, sto seguendo la vicenda in prima persona, dialogando da mesi quotidianamente con il referente dei lavori, l’architetto Oreste Ruggiero. L’obiettivo finale è la completa ristrutturazione e riqualificazione dell’ex cinema, così da restituire alla città un importante spazio che, a fine lavori, potrà essere un fattore di sviluppo economico e un esempio di riqualificazione urbana".

All’inizio di marzo, in seguito all’ordinanza emessa dal Comune, la proprietà dell’ex cinema Adriano aveva demolito il muro che dava su via Scannavini e la pensilina di ingresso in via San Martino. "Con molto piacere annuncio che via Scannavini è stata riaperta al traffico e sono stati resi nuovamente disponibili gli stalli blu in via SanMartino: tutto questo dopo appena 90 giorni". L’annuncio venne fatto da Emiliano Corrieri, assessore al traffico e all’urbanistica. "È arrivata la relazione da parte del tecnico– confermò l’assessore– sulla regolarità dei lavori che dovevano essere effettuati". La prima parte dell’intervento di messa in sicurezza ha riguardato la decisione della pensilina sul vecchio ingresso. I rischi di crollo dell’alto muro che dà su via Scannavini, a fine dicembre, hanno spinto i vigili del fuoco a chiudere la strada. Al momento, dopo che l’ultimo progetto presentato è decaduto perché mai avviato, non si parla di ristrutturazione e nuove funzioni per l’ex cinema.

Daniele Bernardini