La notte magica del Sesana. Il gran premio, spettacolo pirotecnico e tanto altro

Montecatini Terme, 14 agosto 2023 – Finalmente ci siamo. Si avvicina la giornata del Gran Premio Città di Montecatini all’Ippodromo Snai Sesana giunto all’edizione numero 71 e che regalerà martedì 15 agosto una grande festa in pista, e a bordo pista, a tutto il pubblico.

Biglietteria aperta dalle ore 18 nei due punti di viale Leonardo Da Vinci e di Largo Nello Bellei (ingresso archi) al costo d’ingresso di 10 euro per gli adulti, mentre i minori e i disabili accederanno gratuitamente.

Sono le otto corse della riunione che prende il via dalle 19.40 fino alle 23.30 circa quando si disputerà la finalissima, mentre dopo è in programma lo spettacolo pirotecnico, l’offerta gratuita a tutti i presenti delle deliziose ciambelle e il singing finale che daranno l’arrivederci all’edizione di Ferragosto del 2024. Quasi quattro ore di emozioni, ma anche di divertimento, di musica, di buona cucina e molto altro ancora.

Tra una corsa e l’altra sono programmate numerosissime attività di intrattenimento per tutte le fasce d’età. Quest’anno, infatti, l’Ippodromo Snai Sesana si supera: oltre venti bancarelle tra antiquariato, vintage ed altri prodotti; il cinema all’aperto con la proiezione di un grande film internazionale; i gonfiabili e il circuito di mountain-bike, le postazioni di truccabimbi, baby-dance, giochi e spettacoli di gruppo per bambini, e poi cantastorie e discoteca all’aperto con revival anni 70, 80, 90 e 2000. La novità che in questa stagione ha veramente ‘spiazzato’ tutti per il grande successo sono anche i due saloni da barbiere e parrucchiere per uomini e di manicure per le donne. Tutto, ma proprio tutto, compreso nel ticket d’ingresso.

E poi la maglietta commemorativa del Sesana, ormai un classico per i montecatinesi, e in pista la kermesse di Incanto Liberty con le carrozze e gli equipaggi pronti a far rivivere il periodo tra l’Ottocento e i primi del Novecento. Lo stato d’animo in scuderia e sul circuito, invece, sarà diverso: tra tensione, adrenalina e concentrazione. Il Gran Premio Città di Montecatini è una prova per i cavalli di 4 anni ed oltre di ogni Paese.

È una corsa di Gruppo I sulla distanza di 1640 metri con un montepremi totale di 121.000 euro in cui nelle due batterie eliminatorie i montepremi sono 10.010 euro ognuno, mentre per la finalissima è di 100.980 euro. Riflettori su Vernissage Grif, che questa corsa l’ha già vinta nel 2020 e nel 2021.