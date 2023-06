Notte bianca di successo ma resa triste da grave lutto "Dedicata ai nostri volontari"

Successo amaro per Sportambula 2023: la notte bianca è stata rattristata dal lutto per la scomparsa del del ventiseienne Diego Marchione di Santa Lucia. La manifestazione organizzata dal Comune con la collaborazione di MaMò per il "Giugno Uzzanese" è tornata dopo quattro anni a colorare le piazze e le vie principali della località valdinievolina. Sportambula era stata interrotta dopo l’edizione 2019 per l’emergenza Covid. Erano presenti oltre cinquanta stand di artigianato, degustazioni e proposte delle associazioni di volontariato, mentre musica, balli e sport di vario tipo hanno colorato gli spazi pubblici. Grazie alla collaborazione di MaMò e di Cristian Manetti si sono tenute animazioni per i più piccoli.

In piazza dell’Unità d’Italia simbolico taglio del nastro da parte del sindaco Dino Cordio insieme ad alcuni consiglieri comunali, al parroco don Bernie del Rio, al governatore della Misericordia Luca Pucci, al coordinatore della Vab Claudio Guerrieri e a Stefano Masini di MaMò Eventi.

Il sindaco Dino Cordio ha voluto ricordare il giovane deceduto con un minuto di rispettoso silenzio (nella foto). "È difficile iniziare una festa con una brutta notizia che ha addolorato tutti – ha detto – perché non è mai giusto perdere una vita, soprattutto di un giovane. Abbiamo anche pensato di rinviare la manifestazione, ma la burocrazia avrebbe creato delle difficoltà; bisogna perciò andare avanti e l’appuntamento deve essere di quelli dove si sta bene, ricordando che questa deve essere la festa del volontariato, dello sport, di tante associazioni che per essere presenti hanno impegnato tante delle loro energie per dimostrare quella che è la loro missione che spesso salva le vite. Rimandare l’evento sarebbe stato un controsenso anche per i commercianti. La nostra Sportambula è dedicata alla Misericordia di Uzzano che due giorni dopo aver attivato un nuovo mezzo adibito al trasporto sociale, un incendio ne ha distrutto un altro. Insieme al parroco don Bernie abbiamo deciso con tutte le altre associazioni di dedicare il nostro Giugno Uzzanese alla raccolta di fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo della Confraternita che sarà festeggiato a settembre".

Stefano Incerpi