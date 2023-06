Notte Bianca a Pescia, 150 equipaggi da tutta Italia per «Auto & Moto Club's Party»

A Macchie di San Piero, domani torna la Notte Bianca "Auto & Moto Club’s Party", giunta alla sesta edizione e organizzata dai fratelli Damiano e Siriano Fedi della Carrozzeria R2, insieme alle associazioni Dituttounpo e MaMò e Clarte. Oltre 150 gli iscritti da tutta Italia e dall’estero. Agli equipaggi saranno consegnate brochure che promuovono le bellezze locali. In programma un giro turistico fra le colline di Pescia e Montecarlo. Molte le novità: il programma si apre alle 15.30 con l’arrivo degli equipaggi e l’esposizione delle auto sportive e di lusso in piazza Mazzini, fino alle 17. Alle 17.30 gli equipaggi inizieranno il giro turistico che alle 19.30 si concluderà con l’arrivo delle vetture nell’area espositiva della Notte Bianca. Alle 20 il negozio Gianfranco Pellegrini ospiterà uno showcooking della casa di ceramiche culinarie Emile Henry; al via l’animazione per bambini, mercatini di oggettistica e di prodotti locali, area benessere e street food. Alle 21 esibizione della scuola di ballo Bailando Salsa, poi la gara organizzata dal Tiro a Segno Nazionale con simulatore di tiro per bambini dai 9 ai 14 anni e la sfilata di acconciature proposta dalle parrucchiere Roberta e Simona Del Ministro. Alle 21.30 sfilata di moda del negozio di abbigliamento Paola Pippi; alle 22 nei due punti dedicati alla musica i concerti delle band Suzy Q e Rebels’ Club. Alle 24 si balla con la musica disco degli anni ’70, ’80, ‘90 e attuale del Dj Federico. Due gli esordi importanti: quello del Kursaal Car Club con le sue auto vintage e quello dello spazio dedicato alle moto. Alla presentazione hanno preso parte anche il sindaco Riccardo Franchi e il vice Luca Tridente.

Emanuele Cutsodontis