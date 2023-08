’Nottalberghi’, pieno successo Competizione di tiro a segno alla scoperta di nuovi talenti

Anche il tiro a segno all’edizione 2023 di "Nottalberghi". La frazione di Alberghi ha ospitato la bella iniziativa accuratamente preparata da tutto lo staff dell’associazione civile Circolo Ricreativo Popolo degli Alberghi, storico sodalizio presente sul territorio pesciatino fin dal 1956. Con una perfetta organizzazione e un ricco e ben articolato programma la manifestazione ha visto la presenza di diversi banchi di artigianato locale, di stand a uso ludico, di intrattenimento e stand gastronomici, oltre ad altre molteplici attività.

La serata è stata allietata dall’esibizione della Scuola di ballo Dionisia Dance Academy con balli latino-americani e standard. E ancora musica dal vivo, tra cui del gruppo musicale Gold 5, che ha entusiasmato il numeroso pubblico con le intramontabili note della disco-music anni ’80 e ’90.

Come di consueto lo stand più gettonato è stato quello del tiro a segno, che per l’occasione ha utilizzato innocui simulatori di tiro a raggio laser. I tecnici della locale sezione di Tiro a Segno, sempre alla perenne ricerca del talento finora inespresso, hanno voluto impostare la serata sotto forma di gioco impegnativo di abilità, ingaggiando i partecipanti in vere e proprie sfide dirette con premiazione finale per i primi tre classificati. A fine serata è quindi stata stilata la classifica "Open": sul gradino più alto del podio è salito Maurizio Lelli di Montecatini Terme, seguito dalla seconda classificata Federica Paroli di Massa e Cozzile; terza la giovanissima Martina Picarelli di Pescia.

Naturalmente i tre tiratori che sono saliti sul podio, insieme ad altri che hanno ottenuto un buon punteggio, sono stati invitati nella sede del Tiro a Segno pesciatino per confermare ancora una volta le loro ottime performance.

Presente alla manifestazione anche il sindaco di Pescia, Riccardo Franchi "poiché è sua consuetudine – scrivono gli organizzatori – avere un rapporto diretto con i propri cittadini sia per conoscere le loro realtà che per avere in visione i problemi relativi al territorio".