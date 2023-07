No ai consigli comunali in streaming

PONTE BUGGIANESE

Nell’ultimo consiglio comunale il gruppo di minoranza di centrodestra ha presentato la mozione per proporre all’amministrazione di dotarsi di strumenti di tecnologia per poter mostrare in diretta i consigli comunali, offrendo la possibilità ai pontigiani di potervi accedere con un semplice link. La mozione è stata respinta. "Legittimo - dice la consigliera di Fratelli d’Italia Sara Scalini – Sono però le motivazioni che lasciano senza parole. Ci hanno detto che hanno deciso di respingere la mozione perché il comune è aperto e le dirette streaming disincentiviamo i cittadini a seguire di persona i consigli comunali. Ci hanno detto che credono che la tecnologia e i social abbiano allontanato le persone e che credono nei rapporti umani. I consigli comunali sono pressoché deserti, quindi il servizio dello streaming può solo avvicinare, specialmente i giovani, abituati all’uso quotidiano della tecnologia. Perché allora il sindaco Tesi sembra essere molto presente e attivo su Facebook?".