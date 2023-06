Nello staff tecnico arriva Marchini

La Fabo Herons Montecatini completa il "rimpasto" dello staff tecnico con un’aggiunta di grande spessore: si tratta di Alessio Marchini, ex allenatore di Empoli e S. Miniato in Serie B, presentato un po’ a sorpresa nella mattinata di ieri con una conferenza stampa al PalaTerme. Marchini atterra sul pianeta Herons dopo aver firmato un accordo di tre anni e con la doppia carica di vice-allenatore e responsabile del settore giovanile, e se come coach il tecnico di La Spezia è un profilo di primissimo piano, avendo guidato diverse piazze toscane e raggiungendo con S. Miniato la finale per la promozione in A2, per quel che riguarda i giovani è un’autentica istituzione, visto che per ben otto anni ha contribuito alla crescita del prestigioso vivaio dell’Aquila Trento, riconosciuto come uno dei più floridi d’Italia, rivestendo anche qui il ruolo di responsabile tecnico: "Crediamo che quella di Alessio sia un’aggiunta importante sia dal punto di vista della prima squadra che soprattutto del settore giovanile – afferma il presidente Andrea Luchi – Vogliamo penetrare ancora di più il territorio, estendere la collaborazione anche ad altre società della Valdinievole e potenziare il nostro vivaio: il nostro sogno è quello di rivedere fra qualche anno in prima squadra tre-quattro giocatori di Montecatini". "Sono felice di essere arrivato in una società che fin dalla sua costituzione ha avuto l’ambizione di crescere e fare sempre meglio – dice Marchini – Non è un problema fare il vice-allenatore, a me piace la condivisione ed il confronto, non voglio farmi le domande e darmi le risposte, perché l’importante per me è far parte di un contesto in cui si può crescere e penso che il doppio ruolo sia adatto alle mie caratteristiche tecniche e umane".

Filippo Palazzoni